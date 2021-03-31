美国亚裔反仇视反暴力运动持续发酵。在刚刚过去的周末，美国多地亚太裔民众继续举行集会和游行，高举“停止仇恨亚裔”“停止种族主义”“我们不再沉默”示威标语，向针对亚裔的仇恨犯罪发出集体怒吼。从去年5月因非洲裔男子乔治·弗洛伊德之死引燃全美50个州爆发“黑人的命也是命”抗议浪潮，到连日来“停止仇恨亚裔”运动席卷全美，充分表明美国社会的种族歧视已经严重恶化少数族裔处境。

自新冠肺炎疫情暴发以来，针对包括华人华侨和中国留学生在内的歧视亚裔现象层出不穷，仇恨暴力事件激增，亚裔社群的生命安全受到严重威胁。今年春节以来，美国多地唐人街治安问题日趋严重，华人团体纷纷组织志愿巡逻队护卫家园。近日美国社交媒体又流传“掌掴亚裔挑战”，煽动青少年在公交系统或公共场所扇亚裔耳光，令人震惊和不安。

中国国务院新闻办发布的《2020年美国侵犯人权报告》指出，美国少数族裔遭受系统性种族歧视，处境艰难，四分之一亚裔年轻人成为种族欺凌的目标。根据美国“停止仇恨亚太裔美国人”组织发布的统计数据显示，全美自去年3月以来有近4000起针对亚裔的种族歧视事件报告，包括人身攻击和语言攻击等，其中华裔是遭遇攻击最多的族裔。

美国是由多民族组成的移民国家，十九世纪以来华裔和其他亚裔为建设美国作出了卓越贡献，然而，历史上对亚裔的种族歧视从未停止。1882年美国国会通过臭名昭著的《排华法案》，直到1943年才废除该法，美国以法律形式实施的排华运动长达61年。新冠肺炎疫情暴发后，美国个别政客肆意炮制、散播关于中国的谎言和虚假信息，煽动种族歧视和仇外情绪，纵容滋扰甚至逮捕华裔科学家。疫情失控、种族冲突、枪支泛滥等因素交织一起，美国社会严重撕裂，令少数族裔处于新冠病毒和种族主义病毒的夹击中。华裔和其他少数族裔因民族、肤色和外貌而成为种族主义攻击目标，引发各界对“种族貌相”的广泛批评和担忧。旧金山警察局长史葛在上周末的旧金山亚太裔大游行集会上指出，仇恨是病毒，我们需要爱。

种族歧视在美国是全面性、系统性、持续性的存在。虽然拜登上任后颁布了反亚裔仇恨攻击的总统备忘录，而且从联邦到州，各级政府官方纷纷表态强烈谴责种族主义，但是，美国根深蒂固的种族主义痼疾不可能自动消亡。新冠疫苗为世界重启带来希望，而“种族主义病毒”的解药难觅，种族主义已成为美国严重社会危机。

（文丨沈卫红）

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