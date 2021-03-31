当地时间3月30日早，中国援埃塞俄比亚新冠疫苗抵达埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴宝利国际机场，埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞、外交部国务部长等埃塞俄比亚官员与中国驻埃塞俄比亚大使赵志远赴机场迎接。这批新冠疫苗是埃塞俄比亚政府第一次接收到由外国政府直接援助的疫苗。

埃塞俄比亚政府自3月13日起，开始为一线卫生工作者和其他易感人群注射来自“新冠疫苗实施计划”的220万剂阿斯利康疫苗。然而，对于该国在2021年底前完成2000万人疫苗接种的计划来说，仍需要更多的疫苗来实现。

埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞称，中国援助的这批疫苗将进一步推动当地的疫苗接种运动，帮助更多一线卫生工作者和民众防御新冠病毒。她表示，自疫情发生以来，中国一直给予埃塞俄比亚无私的支持和援助，多次捐助防护服、检测试剂、医疗设备等防疫物资，并派遣抗疫医疗专家组赴埃塞俄比亚分享抗疫经验，这些充分印证了中埃两国间的团结和坚定友谊。

驻埃塞俄比亚大使赵志远表示，中国一直以实际行动推动新冠疫苗成为全球公共产品，帮助更多的发展中国家实现疫苗的可及性和可负担性，中国向埃塞俄比亚援助的这批疫苗正是最生动的例证。

据埃塞俄比亚卫生部统计，截至3月29日，埃塞俄比亚累计新冠肺炎确诊病例达202545例，累计死亡病例达2825例。近一个月来，埃塞俄比亚境内感染人数增加了26%，死亡人数上升了18%。

（总台记者 吴婷）

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