3月29日，中国国家主席习近平同布隆迪总统恩达伊施米耶通电话。恩达伊施米耶热烈庆祝中国共产党成立100周年。

布隆迪驻华大使马丁·姆巴祖穆蒂马近日接受海外网专访时，也高度赞赏中国共产党取得的伟大成就。他认为，世界上很少有政党能历经百年而不衰，中国共产党成立百年意义重大。这首先代表着悠久的历史，其次意味着丰富的经验累积，第三是代表一种新的文明样态。

“在中国共产党建党之初，很难预料到中国可以发展到今天的水平。这令人难以想象。” 姆巴祖穆蒂马表示，在中国过去艰难曲折的发展道路上，中国共产党激励着中华民族为追求更好的生活而奋斗。

布隆迪是传统农业国家，姆巴祖穆蒂马格外关注中国的农业发展。在四川，当地发达的种植水稻技术让他连连赞叹；在新疆，葡萄种植令他印象深刻。“中国大力发展农业，确保人人手中有粮。中国摆脱绝对贫困是一件好事，对我们来说也是一种激励。” 姆巴祖穆蒂马表示，中国专家在布隆迪引进的技术帮助布隆迪提高了农产品产量。这种合作鼓舞人心、值得称颂。

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