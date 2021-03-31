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【我在中国当大使】“‘一带一路’为斯里兰卡带来投资盛筵”

——访斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳

任天择
2021年03月31日13:32 | 来源：海外网
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斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳 （谢明/摄）

3月29日，中国国家主席习近平同斯里兰卡总统戈塔巴雅通电话。“一带一路”是此次通话的一大关键词。

斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳日前在接受人民日报海外网专访时表示，自20世纪50年代以来，斯中合作硕果累累。当前，斯里兰卡正在努力实现“繁荣与辉煌愿景”，这与“一带一路”倡议高度契合，为斯里兰卡未来数年勾勒出发展蓝图。

“我们迎来的是一场投资盛筵，斯里兰卡政府上下热烈欢迎‘一带一路’倡议。”科霍纳举例称，中企承建的汉班托塔港曾被《经济学人》杂志认为将成为“南亚的重要枢纽”，中企建设的普特拉姆燃煤电站已成为斯里兰卡电力的主要贡献者，中企承建的科伦坡莲花电视塔是迄今南亚最高的电视塔，中国投资的科伦坡港更是有望成为“下一个迪拜”。

在抗击新冠肺炎疫情过程中，中斯之间的真诚互助让两国友谊再次升华。日前，斯里兰卡已批准中国国药集团研发的新冠疫苗在该国紧急使用。科霍纳表示，斯里兰卡驻华大使馆始终与中国政府及疫苗供应企业保持着密切联系，对中方慷慨提供新冠疫苗表示感激。新冠疫情是全球挑战，需要国际社会携手合作。

科霍纳对中国共产党成立100周年表示祝贺。科霍纳认为，中国在中国共产党领导下蓬勃发展，成为一个具有国际影响力的大国，中国共产党始终是中国政治、社会、经济发展的领导力量。科霍纳表示，在长年交往中，斯里兰卡对中国共产党的认识越来越深，“我们需要与中国共产党建立更密切的关系”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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