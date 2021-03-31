新华社北京3月31日电（记者梅世雄）国防部新闻发言人吴谦3月30日就中日防务部门机制性磋商答记者问。他说，双方肯定了机制对减少误解误判、维护海空安全发挥的积极作用，提出了包括尽早开通直通电话等意见。

有记者问，据日本媒体报道，中日两国防务部门于3月29日举行“海空联络机制”年度视频会议。请问发言人对此作何评论?

吴谦说，3月29日，中日防务部门以视频方式共同举行了海空联络机制第3次年度会议及防务部门第5次工作层磋商，主要围绕两国海空安全政策、地区安全局势、海空联络机制运行情况及防务交流等交换意见。

吴谦表示，会上，中方强调钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，无论日方如何盘算，都无法改变这一事实；日方应停止一切在钓鱼岛问题上对中国的挑衅行为，更不要颠倒黑白对中方倒打一耙。中方还就日方近期一系列涉华消极举动表示强烈不满和严重关切，要求日方恪守国际关系基本准则，停止对中国造谣中伤，以实际行动维护中日关系大局。中方强调，制定海警法是中国正常立法活动，完全符合国际法和国际惯例。

吴谦说，双方共同回顾了海空联络机制运行情况，肯定了机制对减少误解误判、维护海空安全发挥的积极作用，提出了包括尽早开通直通电话等意见。双方重申要按照两国领导人有关共识，继续完善机制建设，推进防务交流，有效增信释疑，为构建建设性双边安全关系作出积极努力。

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