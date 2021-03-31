人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

国防部新闻发言人就中日防务部门机制性磋商答记者问

2021年03月31日09:46 | 来源：新华社
小字号

新华社北京3月31日电（记者梅世雄）国防部新闻发言人吴谦3月30日就中日防务部门机制性磋商答记者问。他说，双方肯定了机制对减少误解误判、维护海空安全发挥的积极作用，提出了包括尽早开通直通电话等意见。

有记者问，据日本媒体报道，中日两国防务部门于3月29日举行“海空联络机制”年度视频会议。请问发言人对此作何评论?

吴谦说，3月29日，中日防务部门以视频方式共同举行了海空联络机制第3次年度会议及防务部门第5次工作层磋商，主要围绕两国海空安全政策、地区安全局势、海空联络机制运行情况及防务交流等交换意见。

吴谦表示，会上，中方强调钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，无论日方如何盘算，都无法改变这一事实；日方应停止一切在钓鱼岛问题上对中国的挑衅行为，更不要颠倒黑白对中方倒打一耙。中方还就日方近期一系列涉华消极举动表示强烈不满和严重关切，要求日方恪守国际关系基本准则，停止对中国造谣中伤，以实际行动维护中日关系大局。中方强调，制定海警法是中国正常立法活动，完全符合国际法和国际惯例。

吴谦说，双方共同回顾了海空联络机制运行情况，肯定了机制对减少误解误判、维护海空安全发挥的积极作用，提出了包括尽早开通直通电话等意见。双方重申要按照两国领导人有关共识，继续完善机制建设，推进防务交流，有效增信释疑，为构建建设性双边安全关系作出积极努力。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部