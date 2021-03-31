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他们用亲身经历回击！

2021年03月31日09:16 | 来源：中央广播电视总台央视新闻
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近日，欧盟、美国、英国、加拿大就涉疆问题实施对华制裁。今天（29日）上午，外交部与新疆维吾尔自治区共同举行涉疆问题新闻发布会，新疆各界人士向中外记者介绍了新疆在各领域的发展情况，用事实回击西方编造的谎言与无理指责。

与会人士表示，新疆少数民族人口数量不断增长，各族人民和谐共处，西方所说的“种族灭绝”等言论纯属无稽之谈，新疆根本不存在强制劳动等行为。西方制裁的大棒挥向新疆时，也会砸向自己。

教培中心学员批西方媒体：“不羞耻吗？良心不痛吗？”

近日，西方有媒体称新疆所谓“再教育营”存在针对妇女的性侵。一位已毕业的教培中心女学员驳斥西方性侵报道：“根本没有！你们整天胡说八道，不觉得羞耻吗？良心不会痛吗？你们的丑恶言行，必将受到惩罚！”

棉纺工人：“这就是想砸掉新疆棉纺织工人的饭碗！”

近日，一些境外媒体和机构频频指责中国新疆棉花产业存在所谓“强迫劳动”的问题。新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提表示：“棉花是白的，但一些人的心却是黑的。”

会上，新疆博乐市纺织企业工人阿丽米热·吐尔孙就西方无理抵制发声时表示，外出务工是为了赚更多钱、过更好的生活，跟境外那些人说的“强迫劳动”没有任何关系。

阿丽米热·吐尔孙说：“境外那些人没有来过我们公司，根本不了解我们的真实情况，他们说的那些话都是瞎编的，他们这样做就是想砸掉我们的饭碗，毁掉我们的幸福生活，让我们没活干、没饭吃，他们这么做非常可耻、可恨。”

家长现场打脸外媒：“寄宿制学校好不好，我们不清楚吗？”

在发布会上，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提表示，新疆寄宿制学校经费完全由政府承担，农村寄宿生还免食宿费，并享受专项生活补助。学生是否寄宿，完全由本人和家长自愿选择，并不存在所谓“强迫寄宿”。

学生家长麦海提·阿卜杜热依木在会上表示：“孩子在寄宿制学校就读，我们很放心，也省了不少心。在这里，我想对境外那些造谣的人说，我老婆本身就是老师，寄宿制学校好不好，我们不清楚吗？如果真像你们说的那样，我们会让孩子上寄宿制学校吗？”

学生家长麦海提·阿卜杜热依木：上寄宿制学校，学费、课本费、住宿费都不用交，减少了我们的日常开销。寄宿制学校给孩子提供了充足的学习时间，将原本花在上学、放学途中、在家玩手机的时间都可以有效利用起来；同时学校有一整套科学的作息制度，还有丰富多彩的文体活动，帮助孩子养成了良好的学习和生活习惯；住校期间，还有老师和同学帮助辅导功课，孩子的学习成绩有了很大提高。

教授喊话境外反华势力：“请睁开你们的眼睛看一看！”

针对境外一些国家、机构和媒体所谓“维吾尔族语言和文化受到系统性歧视，风俗习惯受到限制”的提问，新疆师范大学音乐学院教授巴吐尔·巴拉提介绍，自己从教27年，亲眼目睹了新疆维吾尔木卡姆艺术从挖掘、抢救、整理到保护、传承的整个过程。

巴吐尔·巴拉提说：“文化是一个民族延续的血脉，如果政府实施“文化灭绝”，怎么会不遗余力地去保护、去传承、去光大维吾尔木卡姆艺术？境外的反华势力，请睁开你们的眼睛看一看，伸长你们的耳朵听一听，如果你们还有点良知，还有点道德底线，就不要再制造谎言了！

(责编：艾雯、杨牧)

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