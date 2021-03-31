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有聊丨为美国上过战场、受过伤又怎样？亚裔被歧视时这些被无视

2021年03月31日09:12 | 来源：环球资讯+
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美国各地近期持续举行反对歧视亚裔的游行或声援活动。在俄亥俄州辛辛那提市的西切斯特镇（West Chester），近日的一场镇会议上出现了让人感慨的一幕。

“人们仅因为我看起来不够‘美国’就质疑我”

一名69岁的亚裔镇务委员会成员李·黄（Lee Wong，音译）结合亲身经历，谴责亚裔群体遭受的种族歧视。说到动情处，他站起身来掀开上衣，露出在美军服役期间胸口留下的伤疤，质问道：“这就是我的证据，这样够爱国了吗？”

之所以做出这样的举动，李·黄情绪使然是一方面，但背后的重要原因是亚裔在美国种族主义环境下永远“外国人”的宿命。

李·黄18岁从婆罗洲来到美国。上世纪70年代，在芝加哥，几个人仅仅因为他是亚裔就殴打他。他把行凶者告上法庭，但他们却没有受到惩罚。

后来李·黄报名参军，在美国陆军服役20年。但是，为美国打过仗、受过伤，并不能避免他在美国遭受种族歧视。

“人们仅仅因为我看起来不够‘美国’就质疑我是否爱国。一些人仅仅用我的亚裔面孔来做判断。我要给你们展示这些……”

李·黄说着说着，就出现了前文提到的戏剧性的一幕。

《今日美国报》网站报道，俄亥俄州的官员展示胸部伤痕谴责美国歧视亚裔。

为什么受害者却要努力自证“够美国”？

在美国的亚裔，参过军，为美国打过仗、立过功，可以得到平等对待吗？

事实让人感到很遗憾。

亚裔近日在得克萨斯州抗议，中间牌子写着“我属于这里 停止仇恨亚裔！”

为什么这么说？

先说说理。种族主义的施暴者是错误方。施暴者应改正错误行为，而不应是受害者来证明“够美国，够爱国”。

所以，亚裔努力证明“够美国”，希望以此摆脱种族歧视，这是本末倒置。

去年，美国前民主党总统候选人杨安泽曾呼吁疫情期间“亚裔展现出爱国主义”。但遭遇过“自证忠诚”悲剧的日裔美国人对此表达了反对。

美国全国广播公司网站2020年报道，日裔美国人反对杨安泽呼吁的“亚裔应展现出爱国主义”。

自证“忠诚”的讽刺

日裔美国人的反对，另有隐情。

日本海军偷袭美国海军珍珠港基地后，美国西海岸约12万日裔曾被强制转移到所谓“聚居区”的拘留营，其中大多数人已是美国公民。

当年旧金山街头张贴的“转移”日裔美国人的告示（图片来源：美国国家档案和记录管理局）

根据《洛杉矶时报》今年3月的报道，1943年3月，由于美国需要更多士兵，于是开放了对日裔美国人的征召，但拘留营中的日裔美国人必须要接受“忠诚度调查”。

当时的调查表中，两个问题争议很大。

“忠诚调查表”的第27、28题

第27问：你是否愿意加入美国军队，不论被派遣至哪里都愿意执行任务？

第28问：你是否誓言无条件效忠美国、忠实捍卫美国免于任何来自国内外的攻击，并且放弃对日本天皇或其他外国政府与组织任何形式的效忠？

战争结束后，有的日裔美国人终生不开日本车只开美国车，害怕自己做出一丁点儿“不忠诚”的行为都会被质疑不爱美国。

那么，在如今的美国，日裔美国人避免了被种族歧视吗？

答案当然是否定的。

日裔、华裔、韩裔、泰国裔、越南裔等亚裔在美国遭受种族歧视，并不因为他们做错了什么，而仅仅因为他们身为亚裔。

(责编：艾雯、杨牧)

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