3月30日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。据报道，世卫组织总干事谭德塞29日称，富裕国家支配的新冠疫苗数量与贫穷国家通过COVAX机制获取的疫苗数量间的差距每天都在拉大。目前仍有36个国家尚未收到任何疫苗。不公平的疫苗分配不仅有违道德，对经济也有破坏性。

对此，华春莹表示，疫苗分配的问题大家都非常关注，有报道说，根据相关统计，现在占世界人口16%的富裕国家拥有了全球60%的疫苗，几个富裕的发达国家订购的疫苗数量是自己国家人口的2~3倍，而贫困的发展中国家现在无力或者没有渠道获得西方的疫苗。

华春莹指出，疫苗是抗击病毒的利器，也是拯救生命的希望，它是应当服务于全世界、造福全人类的。中方率先承诺将疫苗作为全球的公共产品，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。中国已经加入了世卫组织新冠疫苗实施计划，明确承诺首批提供1000万剂疫苗用于发展中国家的急需。

华春莹介绍，目前中国正在向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助，同时向40多个国家出口疫苗，同10多个国家开展疫苗的研发和生产合作，还响应联合国号召向各国维和人员捐赠疫苗，我们也愿意与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗。希望中国这些真诚的努力，能够为世界团结合作、抗击疫情提供更多的信心和希望。目前全球已经有多款疫苗上市，我们反对“疫苗民族主义”、制造“免疫鸿沟”的不道德、不负责任的行为，我们也呼吁所有具备能力的国家都能够尽力向有需要的国家，特别是发展中国家提供疫苗，让各国人民都能够用得起用得上。（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

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