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美国新冠肺炎确诊3038万 死亡病例超过55万

2021年03月31日08:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿3月30日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月30日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊30385698例，死亡550903例。过去24小时，美国新增确诊93835例，新增死亡1239例。

据美国有线电视新闻网报道，美国新冠肺炎死亡病例超过55万，远高于其他任何国家。美国卫生部统计，3月27日，美国住院的新冠患者人数为3.88万，低于今年1月5日创造的13.6万最高峰值，但较此前一周有所增加。

《华盛顿邮报》报道说，美国似乎将迎来第四波疫情高峰。过去一周，密歇根、佛蒙特、北达科他等州报告的确诊病例大幅上升，密歇根州更是猛增57%。

根据约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至30日的过去一周，美国平均单日新增确诊病例65789例。美国有线电视新闻网报道说，这较此前一周高出了22%。美国疾控中心主任瓦伦斯基说，最早在英国发现的新冠变异毒株B.1.1.7占美国新冠病毒传播病例的26％，在一些地区更是占主导地位。

(责编：徐祥丽、常红)

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