新华社联合国3月30日电 中国常驻联合国副代表耿爽30日在联合国安理会审议1540委员会工作视频公开会上发言，呼吁通过多边主义实现防扩散目标。

耿爽说，大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散，事关国际和平与安全，是国际社会面临的共同挑战。2004年通过的第1540号决议，是安理会第一个专门的防扩散决议，是国际防扩散体系的重要组成部分。针对当前国际安全形势特别是防扩散领域新动向，中方愿强调以下几点：

第一，坚持通过多边主义实现防扩散目标。防扩散问题是全球性挑战，解决防扩散问题离不开多边合作，离不开联合国引领。各方应秉持共同、综合、合作和可持续的全球安全观，照顾各国合理关切，消除扩散动因，寻求共同安全。要强化以联合国为核心的集体安全机制，维护安理会权威，坚持以政治外交手段，通过对话协商解决防扩散问题。

第二，巩固和完善国际防扩散体系。国际社会应进一步增强《不扩散核武器条约》《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》的普遍性，确保其得到全面、有效、平衡执行，并加强相关条约和机制。

第三，重视新兴科技带来的扩散风险。人工智能、3D打印、基因编辑、合成生物学等新兴科技有可能被用于大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散。各国应加强政府监管，开展国际合作，切实防止非国家行为体滥用这些新兴科技从事扩散活动。与此同时，实现防扩散目标也不应以损害科技进步为代价。

第四，通过全面审议，加强第1540号决议执行。

耿爽表示，中国坚决反对大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散，一贯严格履行防扩散国际义务，以实际行动为加强国家、地区和国际层面的防扩散努力作出贡献。中方将继续与各方一道，促进第1540号决议的有效执行，推进决议全面审议，为加强防扩散全球治理作出积极贡献。

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