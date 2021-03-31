新华社日内瓦3月30日电（记者刘曲）世界卫生组织30日在日内瓦正式发布中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。在当天的新闻发布会上，国际专家组多位成员高度肯定了中方在溯源研究和撰写报告中的合作。

“我认为报告的篇幅、材料的数量、报告的结果分析和数据，本身就已经说明了合作的程度，”国际专家组组长彼得·安巴雷克说，“如果没有与中国同事强有力的良好合作，我们会得到一份没啥研究成果的、很小的报告。”

他同时强调，后续还有大量研究工作需要跟进，相信双方仍会继续合作落实报告中的各项建议。安巴雷克还特别感谢武汉人民在遭受疫情重创之后仍能配合专家组研究。

来自荷兰的玛丽安·科普曼斯博士也表示，中外专家在武汉实地调研之前就已多次远程协作，即便在外方专家在华隔离期间仍在联合办公，双方已经建立起非常深入的合作关系。未来专家组将依据科学线索继续寻找病毒源头。

“这份报告证明，即便在复杂的政治环境下，各国仍可以团结起来专注于新型传染病和病毒的溯源，”美国专家彼得·达萨克博士说，“要战胜疫情就必须破除国与国之间的隔阂。”他希望联合专家组所展现的合作精神持续下去，最终帮助所有国家都战胜疫情。

来自澳大利亚的多米尼克·德怀尔教授最后强调，无论如何都不应忘记，武汉人民在疫情初期遭遇的艰难时刻和他们应对疫情的行动。不论后续研究如何开展，专家组成员都应铭记这一点。

世卫组织当日还就报告举行了会员国通报会。中国常驻日内瓦代表陈旭大使说，中国和世卫组织国际专家展现了科学、开放精神。中国各级政府为专家组在武汉的顺利工作提供了必要协助，充分体现了中方开放、透明、负责任的态度，也得到了双方专家的高度赞赏和充分肯定。

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