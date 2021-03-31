图①：吉尔吉斯斯坦翻译家卡拉姆别科娃。

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图②：波兰前副总理、考明斯基大学教授科沃德科。

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图③：以色列出版家拉维。

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图④：2018年德国法兰克福书展上，外国读者正在选购中国图书。

中国外文局供图

近年来，许多外国翻译家、作家和出版家将目光投向中国主题图书出版，通过与中国出版界合作，把更多中国理念、中国故事介绍给各国读者，期待以阅读推动世界进一步了解当代中国

吉尔吉斯斯坦翻译家卡拉姆别科娃——

“打开了一扇了解中国的窗口”

本报记者 周翰博

2019年6月8日，《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版正式问世。这部书的译者吉尔吉斯斯坦翻译家巴特克古尔·卡拉姆别科娃谈起翻译这本书的初衷说：“是为了让吉尔吉斯斯坦读者能够深刻理解中国的发展趋势和治理模式。”

“这是一部能够让读者受益匪浅的著作。”卡拉姆别科娃表示，书中既有科学理论，又有具体实践，“令人高兴的是，吉文版一经出版便引起强烈反响，尤其受到政治家、外交官、专家学者和高校师生的欢迎。他们希望从中读懂中国特色社会主义制度、中国梦的内涵等”。

“习近平主席关于创新驱动发展、建设法治中国、建设美丽中国、走和平发展道路、推进反腐倡廉建设等重要问题的论述都给我留下了深刻印象。”卡拉姆别科娃表示，“这部书集中反映了以人民为中心的发展思想。”

从翻译到出版是一个艰辛的过程，每个环节都不轻松，但克服困难后的喜悦更加令人难忘。卡拉姆别科娃说，在翻译和校对过程中，她的朋友、亲人，以及吉中两国知名语言学家、政策研究者和出版社工作人员等都给予了积极帮助。“我们经常就译文展开热烈讨论。我会根据他们的理解和建议进行调整，直到所有人认为译文与原文的含义完全一致。他们是支持我完成这项工作不可或缺的重要力量。”

《习近平谈治国理政》第一卷吉文版受到各界读者一致好评。卡拉姆别科娃告诉记者，新书出版后，被吉国内各级图书馆、大学和研究机构收藏。“这部著作在吉尔吉斯斯坦收获了一大批忠实读者，打开了一扇了解中国的窗口。”

吉中山水相连，比邻而居，传统友好源远流长。近几年，两国合作特别是文化交流越来越密切，已扩大至艺术、科学、教育、体育、旅游等各个方面。在卡拉姆别科娃看来，世界各国只有加强交流、增进互信，才能携手克服困难，推动人类社会发展进步，“习近平主席在著作中强调，文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。这是极具建设性的重要论述”，“我们愿意继续通过互译图书等方式，把更多优秀作品介绍到彼此国家”。

谈及获得第十四届中华图书特殊贡献奖这份荣誉，卡拉姆别科娃说：“能够为传播中国文化、促进吉中两国人文交流作出自己的贡献，我感到无比荣幸。”

波兰前副总理、考明斯基大学教授科沃德科——

“坚持讲真话就是介绍中国的最好方式”

本报记者 于 洋

在《中国能否拯救世界》一书中文版的封面和封底上，分别写有这样两句醒目的话——“世界不应害怕中国，而应该相信中国”“谁要是不希望中国好，就是不希望自己好”。该书作者波兰前副总理、考明斯基大学教授格热戈日·科沃德科不久前在接受本报记者采访时表示，这是他研究中国经济和社会发展几十年的心得体会，“中国的改革与发展是塑造当今世界经济格局的重要力量”。

科沃德科是欧洲著名经济学家，曾两度担任波兰副总理兼财政部长。作为长期关注中国经济改革与发展的学者，科沃德科对中国有着深入的观察。2020年，其著作《中国能否拯救世界》英文版和中文版相继出版，在经济学界受到广泛好评。科沃德科于去年12月荣获了第十四届中华图书特殊贡献奖。

科沃德科至今还清晰地记得上世纪80年代末第一次访问中国时的情形。“那时中国和东欧国家基本同时开启了经济改革的进程，大家都在寻找适合各自国情的发展道路。当我抵达中国后，我强烈感受到中国改革的热情和活力，并坚信中国经济将迎来大发展。然而，当时的西方并没有多少人看到中国改革的努力，也没有多少人预料到，中国会对未来世界经济产生如此大的影响。”

科沃德科认为，对许多全球政治和经济形势的观察家来说，中国成为自由贸易与全球化的主要倡导者，这在一代人以前是不可想象的。“中国具有庞大的经济规模和全球影响力，有些人不希望中国持续发展，其实他们没搞明白一个道理：如果中国发展不好，自己也会跟着遭殃。”科沃德科说。

在他的新书中，科沃德科将中国经济成功的重要原因归结为两点：一是中国将市场的无形之手和国家的有形之手有效结合起来；二是中国政府长期稳定的政策执行能力，在减贫和生态保护等需要长期坚持的事业上，中国表现出了恒心和耐力，实现了经济、社会和环境的协调发展。

“2020年，世界经济和全球化进程都受到疫情严重冲击。中国有效防控疫情，经济快速恢复，这对世界各国来说都是一件值得振奋的事，我期待中国为贸易自由化和全球经济开放合作贡献更多积极的力量。”科沃德科说。

“中国的发展经验对许多国家的发展具有启发意义，中国的开放也是一个和其他国家互相学习的过程。当前，西方舆论对中国的发展不乏偏见，一方面是因为有些人不实事求是，不愿去了解真实的中国，另一方面也是因为受到一些政客和媒体的误导与操控。这些年我多次到访中国，不仅去北上广等大城市，也走访了很多西部的偏远城市，与更多的中国老百姓接触，观察他们的生活，了解中国的历史和现实，这些都极大地拓展了我对中国的认知。对我们学者来说，坚持讲真话就是介绍中国的最好方式。”科沃德科说。

以色列出版家拉维——

“把更多中国故事带到以色列”

本报记者 周 輖

57岁的皮埃尔·赫泽尔·拉维是一位以色列出版家，2009年成立自己的出版公司——拉维企业有限公司。从小喜爱读书的他，很早就与中国结缘。

“我从9岁起就常常‘到访’中国，逐渐了解了这个遥远的东方国度，并对中国历史和文化越来越感兴趣。”拉维打趣地说，“我所说的‘到访’不是现实世界的旅行，而是通过阅读各类书籍，从书海中一点一滴知晓中国。”

在拉维眼里，中国文化的最大魅力在于其从未断代的传承，尊重他人、保持谦逊、讲求道德构成了中国人数千年来的人格追求。“中国文化提倡平衡、和谐，这与犹太民族文化具有共通性。”拉维说。

“随着中国国际影响力提升、以中两国交往愈加密切，越来越多以色列人渴望更多了解中国。阅读有关中国的书籍，无疑是一个重要的方法。”随着公司业务的发展，与中国出版机构加强交流合作提上日程。2016年，拉维与中国人民大学出版社合作，将《中国的抉择》《中国之路》等11本中文书籍翻译成希伯来语，在以色列出版，并在多个国际书展上展示推荐，受到读者欢迎。2019年，拉维又与3家中国出版社签署合作协议，翻译出版共建“一带一路”相关书籍。

拉维与中国出版机构合作翻译出版的书籍涵盖中国文学、历史、文化、经济等各个方面。“想真正了解中国，就应该阅读中国人写的书。这些书籍告诉了我很多以前不知道的中国故事。我想很多读者都会有和我一样的感受。”拉维希望今后继续以图书出版为媒介，增进以中两国人民间的文化交流，推动双方在更多领域的交往合作。

去年底,拉维获颁第十四届中华图书特殊贡献奖。“我所从事的与中国相关的出版工作能够得到这样的肯定，我感到十分自豪。”拉维还特意向记者展示了领奖时的合影照片。

拉维爱好广泛，除图书出版，还是一位作家和制作人。这样的身份，让他对未来促进以中合作有很多期待：“我喜爱中国的小说作品，如果有机会，希望与中国电影人合作，共同拍摄一部反映中国社会文化的电影。通过这样的工作，把更多中国故事带到以色列。”

目前，拉维正在筹备一档名为“在以色列说‘你好’”的电视节目，介绍以色列的风情、美食、旅游、文化等，配上中文字幕，期待能够在中国的微博、微信等平台发布，并根据中国观众和网友的反馈，介绍更多他们希望了解的以色列的情况。拉维还希望他自己写的书籍能译成中文，为中国读者提供观察以色列的视角，促进以中文化的双向交流。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)