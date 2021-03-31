本报驻德国记者 花 放

德国联邦机动车行驶管理局的最新数据显示，2020年德国全年汽车新注册总量为290万辆，相比2019年减少19.1%；电动车新车注册量却逆势增长。根据巴登—符腾堡州太阳能与氢能研究中心统计，德国电动车新注册量由2019年的近11万辆剧增至去年的近39.5万辆，增幅高达260%，新增注册量跃居全球第二。

巴登—符腾堡州太阳能与氢能研究中心执行董事斯泰施指出，去年德国电动车市场的繁荣主要得益于高额补贴。在应对新冠肺炎疫情的一揽子经济刺激计划中，已有的电动车“创新补贴”额度被进一步提高。售价4万欧元（1欧元约合7.72元人民币）以下的纯电动车，可获补贴由3000欧元翻倍至6000欧元，另有车企补贴3000欧元；售价4万至6.5万欧元的插电式混动车，补贴最少也可得5625欧元。除了购车补贴，电动车还可享受税收优惠：纯电动车免除汽车税政策，期限由2025年延长至2030年，购车者还可享受2%的增值税下调。

据德国联邦机动车行驶管理局数据，去年12月德国电动和混合动力汽车的市场份额首次超过传统柴油发动机汽车市场份额。德国联邦经济与能源部部长阿尔特迈尔认为，相关补贴将进一步推动德国电动汽车行业发展，这对消费者、车企、环境保护都有利。

根据一揽子经济刺激计划，德国政府投资25亿欧元，专门用于扩建更加现代化和安全稳定的电动车充电基础设施以及电动交通、电动电池等领域的技术研发。此外，政府还将拨款20亿欧元用于推动汽车生产商和零件供应商的技术创新。得益于政府的大力支持，德国汽车市场各方都在积极拥抱电动化和数字化。

全球电动车销量排名前六的车企中，就有大众、宝马和戴姆勒3家德国车企。以大众为例，去年全球新注册的电动车中，超过42万辆由大众集团售出，居全球第二位。大众去年宣布，2020年到2024年将在电动车领域投资超过110亿欧元，并加快各项改革措施，其中包括对大众集团位于沃尔夫斯堡的总厂进行调整和重新定位，以建设电动汽车超级工厂，目标是生产出一款电池和软件都更优化和先进的新型电动车。宝马和戴姆勒等德国车企也纷纷加大投资电动车领域，希望大幅提高电动车的销售份额。

德国汽车业管理中心预测，今年电动车在德国全年新车注册总量中占比将达到约15%。该机构主任布拉策尔认为，在政府的全力支持下，电动车在德国汽车市场的接受度将越来越高。

（本报柏林3月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)