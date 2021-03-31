马丁·姆帕纳

3月26日，喀麦隆共和国同中华人民共和国共庆建交50周年。

回顾历史，喀麦隆同中国的交往是在充满危机的背景下开启的，那时两国关于国内和国际问题的看法尚有不同。但很快，两国基于共同利益建立了外交关系，开辟了团结喀中人民的持久友好之路。

过去50年最重要的时刻无疑是喀中友谊的奠基日，即1971年3月26日两国建交日。两国采取了影响深远的历史性行动。对现代和未来几代人而言，3月26日都将是一个难以忘记的日子。

我记得，那一天喀麦隆广播（当时喀还没有电视台）的新闻节目几乎都用在了报道这个重大事件上。主持人宣读了联合公报，宣布了喀中建交这一重大消息。有一句谚语说得好：“朋友是反映我们自身信用的温度计。”这句话用在两国之间恰如其分，因为我们双方的关系在不断升温。

这个重大消息的庄严宣示给当时包括我在内的喀学生和年轻人以深刻印象。如今，我也非常荣幸能担任喀麦隆驻华大使，为促进喀麦隆与中国的伙伴关系作出新贡献。

过去50年间，遵循相互尊重和互利共赢原则，喀中两国间的友好关系以及政治、外交、经济、技术和文化交流不断发展。喀中伙伴关系是真诚的、具有战略性的。

喀中两国间的政治和外交互动频繁，在重大国内和国际问题上充分交流意见、相互支持。在经济、技术、文化、贸易、发展援助和投资领域，双方的高水平合作令人印象深刻。事实上，自2013年起，不管是出口还是进口，中国就一直是喀麦隆最大的双边贸易伙伴。

在援助和融资合作方面，中国是喀麦隆最大的融资来源国，参与了喀众多重大项目的建设工作。大部分的项目正开始创造效益，这为我们的经济带来了好处，也受到喀人民的欢迎。我们为喀中两国的深厚友谊和务实合作感到高兴。

中国在喀援助建设的第一个大型项目是位于北部大区的拉格都水电站。该项目投资额达7500万美元，1978年开工，1984年竣工，比亚总统于1986年11月29日主持其落成启用仪式。

直接投资是喀中合作成绩的另一个标志性要素。这一领域增长速度很快。中方投资主要投向了基础设施建设等领域。我们期待中方企业进一步扩大对喀直接投资，支持喀经济社会发展。

喀麦隆在实施“2020至2030年国家发展战略”过程中，希望中国企业更多参与喀工业化进程。这一期待建立在喀中伙伴关系不断发展和多元化的基础之上，它同中方鼓励企业走出去的政策完全吻合。

值此庆祝喀中建交50周年之际，我祝愿喀中合作更加紧密、前景更加广阔，更好造福两国人民。

（作者为喀麦隆驻华大使）

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)