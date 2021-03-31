本报驻韩国记者 张 悦

韩国环境部近日发布了“2021年碳中和实施计划”。根据计划，韩国今年将致力于完善碳中和整体方案，各部门制定相关的碳中和推进战略，构建稳固有效的实施体系。

去年10月，韩国总统文在寅正式宣布到2050年实现碳中和，成为继中国和日本之后第三个宣布碳中和目标的亚洲国家。去年12月，韩国政府公布了“碳中和推进战略”，主要内容是经济结构向低碳化转型、构建新兴低碳产业生态圈、以公平公正的方式向低碳社会转型和加强碳中和相关制度建设。

“2021年碳中和实施计划”明确了中央政府有关部门在本年度应该完成的主要事项，如国土交通部要制定2050年实现车辆100%无公害化的相关计划；产业通商资源部要制定氢能经济基本规划；金融委员会要制定金融界绿色投资指南等。韩国环境部部长韩贞爱表示：“2021年将是韩国实施碳中和计划的第一年。环境部作为牵头部门，将夯实有关政策基础，更有效推进全社会绿色转型。”

许多地方政府也纷纷出台相关政策。光州市提出大力推进绿色住宅项目，政府通过向居民宣传日常节能方法，减少住宅能耗，市政府每年进行测评，向厨余垃圾产出量低、节能效果显著的住宅小区发放1.8亿韩元（1元人民币约合172韩元）的奖金和绿色认证标识。全罗南道海南郡推出可回收垃圾有价补偿制，当地居民只要按照要求分类处理垃圾即可得到相应积分，积分可兑换政府发行的商品券。当地政府希望通过市民参与，提高垃圾回收率，降低温室气体排放。

能源、钢铁企业是温室气体排放大户。据韩联社报道，韩国主要能源企业将于4月组建能源企业联盟，共同商讨减排方案、合作研发清洁能源和应对碳税可能带来的影响。除了能源企业，纺织业、造纸业、炼油业、金属加工业、银行业等多个行业都发表了支持“2050年实现碳中和”的共同声明。

韩国环境政策评价研究院气候能源研究室室长申东原对本报记者表示：“目前，韩国社会对绿色环保的认知不断提高，加上国际社会正在形成碳中和共识，这些都为韩国实现政策目标减少了阻力。”

（本报首尔3月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 16 版）

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