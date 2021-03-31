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中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告正式发布

2021年03月31日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报布鲁塞尔3月30日电  （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织30日在日内瓦正式发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。报告认为，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。

　　今年1月14日至2月10日，17名中方专家和17名外方专家组成联合专家组，分为流行病学、分子溯源、动物与环境3个小组，在武汉开展了为期28天的全球溯源研究中国部分工作，在此基础上撰写了研究报告。

　　联合专家组评估了关于病毒引入人类的4个路径，认为新冠病毒“比较可能至非常可能”经中间宿主传人，“可能至比较可能”直接传人，“可能”通过冷链食品传人，“极不可能”通过实验室传人。

　　报告提出了联合专家组下步研究的建议，包括建立全球统一的数据库，在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例，由全球科学家在多国多地寻找可能成为病毒宿主的动物物种，进一步了解冷链和冷冻食品在病毒传播过程中的作用等。

　　世卫组织当日就报告举行会员国通报会。联合专家组外方组长彼得·安巴雷克介绍了联合专家组在武汉的实地工作和共同研究情况，并感谢中国政府和科学家为此次溯源合作提供的支持。

　　中方专家组组长梁万年表示，报告是中外专家共同努力的结果，凝聚了联合专家组中外专家的共同心血。联合专家组始终秉持科学思维，以证据为基础开展研究合作。此次在中国的新冠病毒溯源是全球溯源的一部分，也是第一步，报告的所有结论和建议都是基于全球视角，未来研究不会仅限于某一区域。

　　中国常驻日内瓦代表陈旭大使说，中国和世卫组织国际专家展现了科学、开放精神。中国各级政府为专家组在武汉的顺利工作提供了必要协助，充分体现了中方开放、透明、负责任的态度，也得到了双方专家的高度赞赏和充分肯定。溯源问题是科学问题，应由全球科学家合作开展有关工作。溯源也是一项全球性任务，中国—世卫组织这次联合研究将对全球多国多地溯源起到良好的促进作用，并提供积极有益的指导，也为人类更好认识病毒提供了一份科学指南。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月31日 16 版）
(责编：郝江震、白宇)

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