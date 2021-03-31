刘天

新华社伊斯兰堡3月30日电（记者刘天）巴基斯坦政府采购的第一批中国康希诺新冠疫苗成品30日夜间随民航客机运抵巴基斯坦首都伊斯兰堡。

康希诺新冠疫苗是中国军事科学院军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗。这款疫苗在巴基斯坦进行了三期临床试验，是巴方授权紧急使用的第二款中国新冠疫苗。

巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹此前表示，康希诺新冠疫苗在巴基斯坦的三期临床试验中期分析结果显示，单针接种疫苗28天后，对新冠肺炎重症的保护效力为100%，总体保护效力为74.8%，未发生任何与该疫苗相关的严重不良反应。

康希诺公司表示，该款疫苗采用单剂接种，缩短了接种周期，有助于巴基斯坦快速构建免疫屏障，早日恢复社会经济的正常运转。

目前，巴基斯坦正在遭受第三波疫情侵袭，多名政府高官新冠病毒检测结果呈阳性，检测阳性率大幅攀升。巴应对新冠疫情国家指挥和行动中心已开始收紧防疫措施，包括禁止举行公众集会活动、关闭部分地区的教育机构等。

巴卫生部网站30日晚公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例4084例，累计确诊663200例，累计死亡14356例，累计治愈600278例。

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