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中国援助疫苗抵达埃塞俄比亚首都

2021年03月31日00:00 | 来源：新华社
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　　新华社亚的斯亚贝巴3月30日电（记者汪平）中国政府援助埃塞俄比亚的新冠疫苗30日运抵其首都亚的斯亚贝巴。埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞和中国驻埃塞大使赵志远等到机场迎接。

　　这批疫苗是国药集团生产的新冠灭活疫苗，由埃塞俄比亚航空公司于当天上午运抵亚的斯亚贝巴的博莱国际机场。

　　塔德塞致辞说，中国此次援助新冠疫苗是埃中两国牢固关系的有力见证，自从新冠疫情暴发以来，埃中两国相互合作，尤其是中国政府和民间组织一直在支持埃塞抗击疫情。

　　她感谢中国此前数次向埃塞援助个人防护用品、核酸检测试剂和医疗设备，并表示，中国援助的疫苗将极大帮助埃塞早日实现全国20%人口接种的目标。

　　赵志远说，中国和埃塞一直团结一致抗击疫情。我们不会忘记，在中国遭遇新冠疫情最困难之际，埃塞朋友一直与中国人民站在一起。中国率先通过双边政府间渠道向埃方提供疫苗援助，这充分说明两国之间的深厚友谊。

　　埃塞俄比亚是非洲累计确诊新冠病例数最多的国家之一，仅次于南非、摩洛哥、突尼斯和埃及。据埃塞卫生部公布的数据，截至29日晚，该国累计新冠确诊病例202545例，累计死亡病例2825例。

(责编：郝江震、白宇)

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