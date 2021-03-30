新华社北京3月30日电（记者田晓航、温竞华）外交部、国家中医药管理局30日以线上线下相结合的方式联合举办“中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛”。论坛以“深化中医药交流合作，构建人类卫生健康共同体”为主题，发布了《支持中医药参与全球疫情防控倡议》。

国家中医药管理局局长于文明在论坛开幕式上宣读了本次论坛与会各国一致通过的这一倡议。倡议提出，继续坚持多边主义，共同应对疫情；继续开展经验总结，予以推广应用；继续运用传统医学，护佑民众健康；继续加强国际合作，发展传统医药。

以中医药为代表的传统医药在新冠肺炎患者救治中发挥了重要作用。“新冠肺炎疫情发生以来，各国政府全力救治患者，很多国家和地区积极发挥传统医药特色优势。”于文明说，中国实行中西医结合，先后推出八版新冠肺炎诊疗方案，筛选出“三药三方”等中医药有效方药，形成覆盖预防、治疗和康复全过程的中医药治疗方法，临床观察总有效率达到90%以上。

世界卫生组织传统、补充与整合医学部主任张奇表示，目前在世卫组织临床试验注册平台上登记的传统医学救治新冠肺炎的有关研究共有369项，其中138项是关于中医药的。他表示，全球共同努力必将战胜新冠肺炎，而传统医学也必将在此过程中作出重要贡献。

来自28个国家和地区的官员及医学专家等百余人参加了论坛，就中医药及其他国家传统医学在抗击新冠肺炎疫情中的独特作用和积极贡献等进行了交流。中国工程院院士张伯礼和黄璐琦代表中国中医药专家在论坛上作了主旨报告。

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