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外交部发言人就世卫组织发布中国—世卫组织新冠病毒溯源研究报告答记者问

2021年03月30日23:43 | 来源：新华社
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　　新华社北京3月30日电 外交部发言人30日就世卫组织发布中国—世卫组织新冠病毒溯源研究报告答记者问。全文如下：

　　中方注意到，世卫组织已发布新冠病毒溯源研究报告。中方对参与此次溯源合作的中外专家展现出的科学、勤勉、专业精神表示赞赏。

　　中方始终支持各国科学家开展病毒源头和传播途径的全球科学研究，参与共提了世卫大会涉新冠肺炎决议，支持世卫组织主导下各成员国就病毒动物源头研究开展合作。中方在国内疫情防控任务十分繁重情况下，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。今年1月14日至2月10日，中国专家和来自世卫组织及10个国家的国际专家共同组成联合专家组，在武汉开展了为期28天的联合研究。中方为专家组在武汉的顺利工作提供了必要协助，充分体现了中方开放、透明、负责任的态度。

　　溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展有关工作。将溯源问题政治化的行径只会严重阻碍全球溯源合作，破坏全球抗疫努力，导致更多的生命损失。这同国际社会团结抗疫的愿望背道而驰。

　　溯源也是一项全球性任务，应在多国多地开展。我们相信，世卫组织和中国的这次联合研究将对全球溯源合作起到良好的促进作用。

(责编：郝江震、白宇)

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