新华社苏瓦3月30日电（记者张永兴）中国政府30日向斐济政府提供100万斐济元（约合50万美元）的紧急人道主义援助，以帮助斐济在遭受热带气旋“亚萨”与“安娜”袭击后进行灾后重建。

当天在斐济总理办公室举行的仪式上，中国驻斐济大使钱波代表中国政府向斐济总理姆拜尼马拉马转交了这笔援助款。钱波说，同为发展中国家，中国政府和人民对斐济受灾地区人民的遭遇感同身受。相信在斐济政府坚强领导和各方协助下，灾区人民一定能够克服自然灾害带来的暂时困难，早日重建美好家园。

钱波说，中国和斐济是患难与共的真诚朋友和可靠伙伴，中方愿继续向斐济政府和人民提供力所能及的帮助。

姆拜尼马拉马表示，斐济正经历全球疫情与自然灾害双重打击，面临前所未有的艰难挑战。中国是斐济真正的朋友，每当斐济遭遇困难，中国朋友总会第一时间施以援手，帮助斐济走出困境。斐方愿继续推动两国关系全面发展，密切各领域务实合作，更好造福两国人民。

这是中国政府向斐济政府提供的第二批紧急人道主义援助款，支持斐济开展热带气旋袭击后的重建工作，特别是修复学校和恢复农渔业生产。

去年12月，中国政府曾向斐济政府提供42万斐济元（约合20万美元）的紧急人道主义援助，用于灾后重建。

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