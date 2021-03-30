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外交部：中方反对搞“疫苗民族主义”制造“免疫鸿沟”

2021年03月30日22:11 | 来源：新华网
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新华社北京3月30日电（记者温馨、伍岳）外交部发言人华春莹30日在例行记者会上说，中方反对搞“疫苗民族主义”、制造“免疫鸿沟”的不道德、不负责任的行为，呼吁所有具备能力的国家都能尽力向有需要的国家特别是发展中国家提供疫苗，让各国人民用得起、用得上。

有记者问：据报道，世卫组织总干事谭德塞29日称，富裕国家支配的新冠疫苗数量与贫穷国家通过“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”机制获取的疫苗数量间的差距每天都在拉大。目前仍有36个国家尚未收到任何疫苗。不公平的疫苗分配不仅有违道德，对经济也有破坏性。中方对此有何评论？

华春莹表示，疫苗分配问题大家都非常关注。根据相关机构统计，占世界人口16%的富裕国家拥有全球60%的疫苗。几个发达国家订购的疫苗数量是其人口的两到三倍，而贫困的发展中国家则无力或没有渠道获得西方疫苗。

她说，疫苗是抗击病毒的利器，也是拯救生命的希望，它是应当服务全世界、造福全人类的。中方率先承诺将疫苗作为全球公共产品，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。中国已经加入了世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，明确承诺首批提供1000万剂疫苗，用于发展中国家急需。

“目前我们正向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助，同时向40多个国家出口疫苗，同10多个国家开展疫苗研发和生产合作。我们还响应联合国号召，向各国维和人员捐赠疫苗。我们也愿与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗。我们希望中国的这些努力，能为全球抗疫带来更多信心和希望。”华春莹说。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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