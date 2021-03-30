新华社斯德哥尔摩3月30日电（记者付一鸣）瑞典卫生部门30日报告，该国已有200例接种两剂新冠疫苗后仍被感染的病例，以及约6000例接种一剂疫苗后被感染的病例。瑞典接种的是辉瑞、莫德纳和阿斯利康公司的疫苗。

瑞典民众于2020年12月开始接种新冠疫苗。瑞典公共卫生局30日发布公报说，迄今该国已有超过100万人接种了一剂疫苗，约43万人接种了两剂疫苗。截至目前，已有200人在第二剂疫苗注射两周后被测出感染；约6000人在接种第一剂疫苗后感染，其中约4000人是在注射第一剂疫苗后两周内、即身体建立免疫保护之前被感染。

公共卫生局流行病学专家特格内尔说，没有一种疫苗能提供100%的保护，所有类型的疫苗均可能发生接种后感染。他还指出，鉴于目前瑞典新冠疫情迅速扩散，接种疫苗者越来越多，将会发现更多的接种后感染的病例，但接种后感染的病例在整个接种人群中将只占很小比例，疫苗也能较好保护感染者不至于发生重症。

公报指出，由于一些人接种疫苗后仍可能被感染，且尚不清楚这些接种者在多大程度上能传播病毒，瑞典公共卫生局呼吁所有人继续遵守当前防疫规定以减缓疫情蔓延。

该机构将通过比对全国疫苗接种数据库和新冠感染数据库，继续密切监控接种疫苗后感染者的增加情况。与此同时，将对收集到的接种后感染病例样本进行病毒测序，以确定哪些新冠病毒变异毒株能感染接种者。

自新冠疫情暴发以来，瑞典抗疫政策一直相对宽松。随着新一波疫情到来，瑞典确诊病例数和死亡病例数不断攀升，已成北欧疫情最严重的国家。据瑞典公共卫生局公布的最新数据，该国累计确诊病例超过78万例，累计死亡病例超过1.3万例。

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