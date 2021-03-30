新华社墨西哥城3月30日电 综述：拉美疫情反弹 疫情防控需多管齐下

新华社记者朱雨博 李家瑞

近日，巴西、智利、秘鲁等拉美国家新冠疫情反弹，多项疫情指标创下新高。与此同时最早在巴西发现的变异新冠病毒正跨越国境，在多国传播。卫生专家表示，疫情防控不可只依赖疫苗，还需多管齐下。

拉美多国疫情反弹

巴西疫情近期严重反弹，多项指标接连刷新纪录。据巴西卫生部统计，巴西累计确诊病例22日突破1200万例，累计死亡病例24日突破30万例，单日新增确诊病例25日首次超10万例，26日单日新增死亡病例为创新高的3650例。截至29日，该国累计确诊12573615例，累计死亡313866例，两项数据都是世界第二。

病例激增导致巴西医疗系统濒临崩溃。据媒体报道，巴西大部分地区的医院都床位紧张，疫情最严重的圣保罗州和里约州重症病房床位使用率在90%以上。

巴西邻国秘鲁疫情也正持续走高。秘鲁卫生部长乌加特在28日的新闻发布会上表示，秘鲁正经历第二波疫情高峰。据秘鲁卫生部统计，该国当前疫情数据与去年8月疫情高峰时接近。截至29日，秘鲁累计新冠确诊病例1533121例，前一周平均日增新冠确诊病例超9000例。

智利疫情在夏季假期后也出现反弹。专家认为，年初休假季民众旅行和社交聚会以及防疫措施放松引发了此次剧烈反弹。

据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至28日，拉丁美洲和加勒比地区累计新冠确诊病例超2430万例，累计死亡病例超76万例。

变异病毒成反弹主因之一

卫生专家认为，近期拉美国家确诊病例激增的主因是变异新冠病毒流行。

巴西境内目前存在三种变异新冠病毒，分别是最早在亚马孙州发现的P.1变异病毒、主要在里约热内卢州流行的P.2变异病毒和本月12日报告的新型变异病毒。目前有证据表明，最新发现的变异病毒传染性很强，但它对有抗体者的影响还需要进一步研究。

巴西州立坎皮纳斯大学免疫学专家亚历山德罗·法里亚斯说，目前巴西国民接种疫苗的比例还不够高，个人防护不够到位，让变异病毒有了可乘之机。与此同时，变异病毒的存在使控制病毒传播更加困难。

秘鲁也是拉美地区变异病毒“重灾区”。据秘鲁卫生部统计，首都利马约40%的确诊病例感染的是P.1变异病毒。此外，墨西哥、智利、阿根廷、委内瑞拉等多个拉美国家都已发现P.1变异病毒。

疫情防控需多管齐下

疫情反弹来势汹汹，拉美多国寄望于疫苗。但卫生专家表示，推进疫苗接种固然重要，其余防疫措施仍不能松懈。

巴西圣保罗市和里约热内卢市将今年及明年的5个假日集中提前，把3月26日至4月4日变为10天的“超级休息日”。此举本意在于减少人员通勤流动以控制疫情蔓延，然而数以千计的民众借机离开大城市前往周边海滨小城度假，避开管控，增加了传染风险。

对此，法里亚斯呼吁统一的领导和有效措施以应对疫情蔓延。他警告说，缺乏有效的封锁和隔离措施再加上大量人员流动，可能导致病毒再次变异。

智利总统皮涅拉27日在该国卫生部疫情发布会上说，目前智利接种人数已超过600万，疫苗的保护效果将随着时间逐步显现。智利南方大学公共卫生学院主任克劳迪奥·门德斯说，疫苗接种只是疫情防控措施的一部分。他建议人们保护好自己，坚持勤洗手、戴口罩，并保持社交距离。

智利迭戈·波塔莱斯大学公共卫生专家丹尼斯·布里托说：“我们要再次把自己关起来，因为我们还没准备好，还需要等待。”（参与记者：蒋彪、尹南、张国英、宫若涵、赵焱、陈威华、吴昊）

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