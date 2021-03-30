人民网布鲁塞尔3月30日电 （记者任彦）“中国由于成功控制住了新冠疫情，其国内航空市场率先复苏，在去年底便恢复至2019年市场的99.5％左右。今年，中国将继续引领全球航空业复苏。”国际航空运输协会（国际航协）理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克日前接受人民网记者专访时如是表示。

朱尼亚克说，疫情袭来，全球航空运输业受到沉重打击，直至今日，行业形势仍然令人担忧，可以说举步维艰。航空公司纷纷削减运营成本，为生存而战。各国政府通过多种方式支持航空公司继续运营。2020年，政府部门总计向行业注入约1600亿美元，使行业免于彻底崩溃。

“相比之下，中国航空公司的运营情况明显优于其西方或亚洲其他国家或地区同行。虽然2020年许多中国航空公司报亏，但损失不算太大。”朱尼亚克说，这主要是因为中国成功地遏制了疫情，中国国内旅行限制得以解除，拉动需求复苏。中国航空公司对国内市场的依赖程度超过国际航线，因此能够坚韧地抵御外部危机，引领行业复苏。

朱尼亚克多次到访中国，中国航空业的飞速发展给他留下了深刻印象。他说：“首先是中国速度，中国航空运输业基础设施的建设和改造速度，特别是机场和空中交通管制系统的建设速度，令人叹为观止。然后是中国活力，中国航空公司充满活力，已运营多年的航空公司身上有这种活力，新成立的航空公司也一个个朝气蓬勃，让中国航空业充满生机。第三是发展趋势，随着中国经济发展和中产阶层日益壮大，全球航空业重心正在加速向东转移。中国航空业，无论是从数量、活力还是发展趋势上，都令人欣喜。”

国际航协预计，随着许多国家和地区推进疫苗接种，2021年年中开始，全球航空业将开始复苏。“我们预计，航空公司在2022年初结束烧钱模式，届时，行业的整体状况应有所改善。”朱尼亚克说，“2022年政府仍会有很多防疫方面的考量，因此我们预计，2024年之前，全球客运量很难恢复到2019年的水平。”

此次疫情是否重塑了全球航空业的发展模式？对此问题，朱尼亚克表示，“我们必须了解，这次危机并非商业模式的内部弱点所致，而是完全来自外部的冲击。病毒袭来，各国政府采取措施限制旅行，人们无法飞行。这并不代表航空公司自1970年代形成的商业模式特别脆弱，或者不适应当今的发展，它仍是全面且有效的。”

“这种商业模式将以两种类型的航空公司继续发展，即低成本和全服务。”朱尼亚克进一步解释道，由于疫情危机，至少短期和中期内，全球航空公司的数量将会减少，其中的一些将因疫情危机破产清算。在短期和中期，存活下来的航空公司，其运营规模也将减小，飞行网络变小，服务的机场数量减少。

(责编：苏缨翔、吴成良)