新华社约翰内斯堡3月30日电（记者荆晶）南非旅游部挑选的20名导游日前完成了约翰内斯堡大学孔子学院提供的为期两个月的中文培训。培训课上，本地导游们不仅学习汉语，了解武术和中国艺术，甚至还一起热热闹闹地庆祝了春节，全方位体验了中国文化。

来自“海岸与海洋”旅游公司的导游农兰拉·恩格瓦贝说，自己从培训中收获很多。“我认为我们已经准备好了，我们利用这段学习时间来充实自己，也研究了中国以及其他国际游客的旅游需求。”

世界旅游及旅行理事会数据显示，疫情前，南非旅游业为该国贡献7%的国内生产总值，超过150万人靠从事旅游业为生。但去年3月疫情暴发后，南非一度实施了严格的封城政策，不但国界关闭，连省际旅行也遭到禁止。

不过，随着近期第二波疫情逐渐减轻，南非再次将复兴旅游业提上议事日程。南非旅游部表示，本次导游中文培训就是复兴旅游业的重要举措之一。

南非旅游部负责支持服务的副司长姆马蒂托基·赛特瓦巴在接受新华社记者采访时表示，她对南非旅游业重振充满信心。

“我们的导游们已准备就绪，”她说，“南非旅游业的未来将会是一片光明。”

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