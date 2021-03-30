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新疆家长现身说法打脸外媒关于寄宿制学校谣言：好不好，我们不清楚吗？

2021年03月30日14:38 | 来源：央视新闻客户端
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29日上午，外交部与新疆维吾尔自治区共同举行涉疆问题新闻发布会，有媒体就新疆寄宿制学校相关问题提问。

对此，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提首先回应称：“所谓‘新疆强迫少数民族儿童上寄宿制学校，造成骨肉分离’，完全是一派胡言。”

伊力江·阿那依提介绍，新疆地域辽阔，村镇之间距离较远，学生上学很不方便，家长接送孩子上下学负担很重。为解决这一问题，早在20世纪80年代，新疆就建设了近400所寄宿制中小学。近年来，国家对加强寄宿制学校建设作出了安排部署。新疆按照要求，结合新型城镇化发展、乡村振兴战略实施和当地学龄儿童变化趋势，以及地理、交通、环境、安全等因素，科学合理进行规划设置。

寄宿制学校建设严格遵守了国家和自治区相关建设标准，各类学习生活设施设备齐全。寄宿制学校的教师队伍，通过招聘、培训、内地支教、政府购买服务等多种方式进行保障。寄宿制学校的办学经费完全由政府承担，在义务教育阶段，寄宿制学校的学生与其他学校学生一样免学费、免课本费，农村寄宿生还免食宿费，并享受专项生活补助，小学每生每学年1250元，初中每生每学年1500元，有效减轻了学生家庭经济负担。至于学生是否寄宿，完全由学生本人和家长自愿选择，并不存在所谓的“强迫寄宿”。

新疆寄宿制学校从未限制学生与家长之间的联系。寄宿制学校的学生周末回家，每周一早上到校，周五下午放学，节假日、寒暑假都放假回家，有事可以随时请假回家。为了便于家长和学生联系，学校每个宿舍楼都安装有电话，学生可以随时打电话给家长。学校班主任老师的电话都会向家长公布，家长有事也可以打电话。根本不存在所谓“骨肉分离”的情况。

喀什地区巴楚县寄宿制学校学生家长麦海提·阿卜杜热依木则结合自身体会和感受现身说法。

麦海提·阿卜杜热依木介绍，自己老婆是中学老师，家里有2个孩子。“由于我经常外出工作，老婆一个人既要教学，又要照顾正在上小学的孩子，根本忙不过来，所以在儿子上中学时，我和老婆商量，就让儿子上了寄宿制中学。

“上寄宿制学校，学费、课本费、住宿费都不用交，减少了我们的日常开销。寄宿制学校给孩子提供了充足的学习时间，将原本花在上学、放学途中、在家玩手机的时间都可以有效利用起来；同时学校有一整套科学的作息制度，还有丰富多彩的文体活动，帮助孩子养成了良好的学习和生活习惯；住校期间，还有老师和同学帮助辅导功课，孩子的学习成绩有了很大提高。

“孩子在寄宿制学校就读，我们很放心，也省了不少心。在这里，我想对境外那些造谣的人说，我老婆本身就是老师，寄宿制学校好不好，我们不清楚吗？如果真像你们说的那样，我们会让孩子上寄宿制学校吗？”（总台央视记者 黄达 杨毅 曹筱征 郝亮）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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