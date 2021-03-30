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美国等国家为何依然指责新疆？暴恐频发才是他们心中“最美的风景线”！

2021年03月30日14:37 | 来源：央视新闻客户端
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长久以来，新疆受贫困和暴恐困扰，但在中国政府的努力下，摆脱了贫困、遏制了暴恐，为什么美国等国家依然在批评和指责中国新疆？

在29日上午的外交部与新疆维吾尔自治区共同举行的涉疆问题新闻发布会上，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相回答了记者的上述提问。

徐贵相表示，新疆经济社会发展和民生改善都取得了前所未有的成就，为什么美国一些组织或官员对新疆还在批评指责？这是因为，过去暴恐频发的状态，是他们心中“最美的风景线”。现在，新疆实现了稳定繁荣，人民生活安定祥和，美西方反华势力达不到目的很焦躁，于是就想法设法指责新疆，睁着眼睛说瞎话。

徐贵相强调，“对于这种阴暗心理，我们看得很清楚，新疆所做的一切没有什么可指责的，实践证明也是成功的，我们不吃他们这一套。我们会坚定自信地按照党中央制定的方略，坦坦荡荡、坚定不移为各族群众办好事，让人民群众过上更好的生活。这是对美西方反华势力污蔑造谣的最好回答。”（总台央视记者 黄达 杨毅 曹筱征 郝亮）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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