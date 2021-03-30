海外网3月30日电 据中国驻肯尼亚大使馆微信公众号，3月27日，肯尼亚《星报》发表肯传媒关系专家恩德格瓦评论文章，驳斥有关中国涉疆政策的抹黑污蔑，认为这是美国为争夺地缘政治影响又一次下黑手，但谎言终究是谎言，真相总会战胜谎言。

文章表示，近期美等西方国家出于不可告人的目的，大肆编造有关中国新疆的谎言，或是荒谬指控中国对新疆维吾尔族“种族灭绝”，或是编造新疆棉花农场存在强迫劳动。谎言背后实际是美国企图抹黑中国进而摧毁中国。美国前总统特朗普对华贸易战遭受惨败后，新疆成了美国对华博弈的“最后一根稻草”。美国现任总统拜登近期抛出“在其任期内不会让中国成为世界上最强大的国家”，进一步暴露出美真实意图。

文章逐条列举新疆在经济、人口、教育等各方面的发展数据，援引中国国务委员兼外长王毅、中国常驻联合国副代表戴兵以及近期中国外交部关于涉疆问题新闻发布会上的表态，指出64个国家在联合国人权理事会上发表联合声明支持中国在涉疆问题上的立场，但西方国家明显不愿意接受有关新疆事实的一手资料，更愿意去相信虚假报道，其真实目的就是想在新疆制造问题，破坏中国经济发展和稳定。

(责编：艾雯、刘洁妍)