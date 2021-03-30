新华社埃及伊斯梅利亚3月29日电（记者李碧念 吴丹妮）埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶29日说，苏伊士运河有望在4天内恢复正常通行。

拉比耶当晚在埃及东北部城市伊斯梅利亚举行的新闻发布会上说，随着搁浅重型货轮成功脱困，苏伊士运河已于当地时间29日18时（北京时间24时）恢复通航，约113艘船将于29日晚至30日上午通过运河。接下来，运河管理局将解决船只拥堵问题，运河有望在4天内恢复正常通行。

拉比耶表示，运河管理局已对搁浅货轮进行了初步检查，未发现该货轮有任何技术问题。在最终调查结果出炉前，该货轮将一直停靠在埃及水域。他说，苏伊士运河断航期间，运河管理局每天损失至少1200万美元。

23日，一艘悬挂巴拿马国旗的重型货船在苏伊士运河新航道搁浅，导致运河堵塞。经过连续几天救援后，搁浅货轮29日成功起浮脱浅。

苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，连接红海和地中海。该运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

(责编：艾雯、刘洁妍)