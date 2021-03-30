新华社华盛顿3月29日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国白人警察德雷克·肖万被控杀害非洲裔男子乔治·弗洛伊德一案29日在明尼苏达州明尼阿波利斯市开庭审理。这是该州历史上首次允许全程拍摄的刑事审判。

当天庭审聚焦于弗洛伊德的死因。由14人组成的陪审团分别听取了检方律师和被告律师的案情陈述，以及多名检方证人的证词。美国媒体预计，该案审理进程或将持续一个月。

开庭后，检方律师杰里·布莱克韦尔先进行了约1个小时的案情陈述。其间，他向法庭播放了明尼阿波利斯市前警官肖万去年5月25日在执法过程中持续跪压弗洛伊德颈部长达9分29秒的视频。布莱克韦尔认为，肖万在弗洛伊德已被制服的情况下仍对其使用“过度且不合理”的措施，弗洛伊德之死是一起谋杀。

被告律师埃里克·内尔松认为，弗洛伊德并非遭肖万长时间跪压致死，而是与其过量服药及患有心脏病、高血压等基础疾病有关。同时，由于肖万在体重上处于明显劣势，其跪压行为不能被视作过度执法。

当天，安排肖万出警的报警中心调度员和两名现场目击者作为检方证人也出席了庭审，并分别作证。

检方以二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人等罪名指控肖万。肖万未对任何指控认罪。

去年5月25日，弗洛伊德在明尼阿波利斯市遭白人警察暴力执法后死亡，这一事件在全美引发大规模反对警察暴力执法、抗议种族歧视的浪潮。

(责编：艾雯、刘洁妍)