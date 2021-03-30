3月16日，美国亚特兰大市发生连环枪击案，造成包括六名亚裔女性在内的8人死亡，犯案嫌疑人是一名白人男性。案发以来，全美多地不断爆发“反仇视亚裔”的游行集会。

当地时间29日，美国纽约、克利夫兰、伯克利等十多个城市继续举行游行集会，亚裔群体控诉美国国内种族歧视与暴力行径造成的痛苦。

29日当天，在加利福尼亚州伯克利市，包括当地亚裔青少年在内的数百人举行“反仇视亚裔”游行集会，谴责针对亚裔的暴力犯罪及歧视事件。12岁韩裔少女米娜·费多尔说，亚裔群体越来越为自身安全感到担忧。

亚裔抗议者 米娜·费多尔：这些问题越来越严重，我听说亚裔孩子们上学时，要拿着棍子保护自己，亚裔老人们不敢出门。

在美国俄亥俄州克利夫兰市，有抗议者表示，亚裔群体在美国遭受歧视和暴力的经历，一直备受主流社会忽视。

亚裔抗议者：亚裔群体无缘无故地被谋杀、虐待、 屠杀，没有人真正谈论亚裔美国人经历了什么，这在历史课本上仅占了一两页，（对于美国历史来说）只是个小插曲。

在伊利诺伊州芝加哥市，当地已经连续多天举行“反仇视亚裔”的游行集会，29日仍有数百人走上街头。一名抗议者面对媒体说，数十年来亚裔群体的地位丝毫没有改观。

亚裔抗议者 安·穆尼奥斯：这很可怕，60年来，我们似乎没有取得多大进展，仇恨在世界上不应该有立足之地，无论是哪种肤色。

(责编：艾雯、刘洁妍)