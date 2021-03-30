美国边境形势持续吃紧。据预测，无人陪伴的非法移民儿童数量未来两个月将大幅增加，4月将达1.86万至2.2万人，5月可能进一步升至2.18万或2.5万人。

《华尔街日报》报道截图

截至当地时间25日，美国政府机构已拘留1.8万多名无人陪伴非法移民儿童，其中约1.25万人被收容在美卫生与公众服务部（HHS）下属儿童庇护所，另有大约5500人被关押在海关和边境保护局（CBP）的临时拘留设施中。

《华尔街日报》报道截图

被关押的移民儿童处境堪忧。据边境执法官员称，这些孩子平均被关押长达约90小时，有些甚至长达100小时，远远超过了所允许的72小时上限。

《华尔街日报》报道截图

此外，由于拘留设施内拥挤不堪，截至当地时间25日，已有超过500名在押移民儿童感染新冠病毒。

外汇新闻网（fxbus.com）报道截图

面对如此形势，拜登政府及美国“主流媒体”却在一致“人为降温”，坚称当前的形势“不是危机”。而对立派政客和媒体则抓住这条小辫子大做文章，进一步加剧了两党争斗……

与白宫保持一致？ 美主流媒体规范报道“措辞”

据福克斯新闻网披露，美联社近期发布一份内部文件，要求其员工在报道边境形势时使用“准确和中立的语言”，不得使用“危机”一词。白宫新闻秘书普萨基此前也坚称，美国南部边境的局势“不是危机”，只是一种“状况”。

福克斯新闻网报道截图

在禁用“危机”提法的同时，白宫还对南部边境实行了“新闻封锁”。用美国有线电视新闻网（CNN）主持人帕梅拉·布朗的话说，随着美墨边境形势的恶化，“媒体被挡在了真相之外”。

福克斯新闻网报道截图

上周，一些白宫官员和国会议员共同参观了得克萨斯州的一处移民收容所，部分媒体记者也首次获准陪同进入，但只可携带一台摄像机，且禁止与移民儿童交谈。最终媒体看到的景象与此前流出的收容所内部视频反差巨大。此次参观也因此被众多网民讽刺为“摆拍”。

在此之前，得克萨斯州民主党籍联邦众议员亨利·奎利亚办公室公布的照片则展示了另一番景象：得州的多纳收容所内截至本月17日已拘留了近3400名非法移民，远远超过其250人的容纳能力。

路透社报道截图

据美媒报道，俄克拉何马州共和党籍联邦参议员詹姆斯·英霍夫计划提出一项决议草案，旨在让国会参议院确认“目前美国南部边境移民潮构成危机”。目前还不清楚参议院民主党人对此将如何回应。

福克斯新闻网报道截图

迫于压力，白宫新闻秘书普萨基当地时间28日终于表示，关押了数万名非法移民儿童的美国南部边境相关设施近期将对媒体开放采访权限。

美国广播公司（ABC）报道截图

“总统应该亲自去看看” 移民成美国党争新话题

白宫极力想要淡化边境形势，反而让真相受到了广泛关注和担忧。舆论认为，拜登就职后推翻特朗普政府多数移民政策的做法客观上起到了鼓励移民涌入的反作用，而新政府又未能及时出台有效的新政策，由此造成了今天的局面。

更让人大跌眼镜的是，这一局面瞬间成为了美国党争的新话题。共和党国会议员连日来纷纷指责拜登政府停止修建边境隔离墙等做法直接导致了边境危机，是“错误的和不人道的”，给美国带来了一场“悲剧”。

福克斯新闻网报道截图

与此同时，共和党人一直敦促总统拜登亲访边境。上周结束边境之行的印第安纳州共和党籍联邦参议员迈克·布劳恩回到华盛顿后立即致信拜登：“你必须亲眼看看正在发生的事情……必须在整个系统崩溃之前迅速采取行动。”

福克斯新闻网报道截图

尤为讽刺的是，拜登和具体负责应对边境问题的副总统哈里斯近期都没有前往边境的计划；而前总统特朗普则告诉媒体，自己“可能很快”访问边境。据美媒报道，特朗普近期已多次批评拜登取消他的一些边境管控政策造成了“死亡和人间悲剧”。

《纽约邮报》报道截图

福克斯新闻网报道截图

中国国际问题研究院研究员郭宪纲分析指出，美国政府处理非法移民问题的不力和不人道，主要归因于政策混乱以及两党相互推卸责任。其在人权问题上采取双重标准的做法非常虚伪。

郭宪纲：“美国是一个移民社会，移民是美国社会的需要，但由于美国内部纷争，在这个问题上始终没有达成共识。美国在人权问题上推行的是双重标准，对他国人权状况大做文章，对于自己造成移民处境不佳等内部人权状况却极力掩饰。这说明美国以‘人权教师爷’的姿态对其他国家的内部事务指手画脚是非常虚伪的。”

(责编：艾雯、刘洁妍)