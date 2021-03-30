人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

博鳌亚洲论坛秘书处发布2021年年会筹备情况

2021年03月30日13:15 | 来源：人民网-国际频道
小字号

图为会议现场。博鳌亚洲论坛秘书处供图

人民网北京3月30日电 （记者王慧、朱玥颖）博鳌亚洲论坛秘书处30日在北京召开2021年年会新闻发布会，秘书长李保东向中外媒体介绍了年会筹备情况。

李保东指出，将于4月18至21日召开的博鳌亚洲论坛2021年年会不仅是疫情形势下一次特殊的年会，也恰逢论坛成立20周年。得益于东道国中国对疫情的有力防控，本届年会将是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，规模约2000人。

李保东表示，2021年年会的首要任务是在确保防疫安全的前提下，帮助亚洲乃至世界各国凝聚发展共识、重塑增长信心。面对国际矛盾与纷争增多，全球性挑战更加突出，各方普遍认为，加强全球治理比以往任何时候都更加重要和迫切。在生产要素流动受阻的情况下，“一带一路”合作促进了亚洲及毗连地区的经济复苏，展现了亚洲国家促进国际合作的决心，也为完善全球治理提供了一个“亚洲视角”。因此，本届年会主题设为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”。

博鳌亚洲论坛2021年年会设置了6个板块数十场活动，包括“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“‘一带一路’合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”。其中，“解读中国”和“‘一带一路’合作”是基于当前形势新增的板块，希望深入探讨中国发展走势及其对世界经济复苏的影响，并以“一带一路”合作为例，探讨加强国际合作和全球治理中面临的机遇与挑战。

6大板块议题中，既包括各方高度关注的新发展格局、金融开放等中国的发展走势问题，也包括碳中和、老龄化、新冠疫苗、数字经济等国际上具有普遍意义的现实议题。论坛希望通过对这些议题的探讨，共同为后疫情时代的科技进步、行业转型和社会管理把脉问诊。

李保东表示，在纷繁复杂的国际形势下，只有以发展的眼光，维护和践行多边主义，加强和完善全球治理，才能有效应对全球性挑战，确保各国共享发展成果。他强调，碳中和、气候变化等是国际社会重要议程之一，包括东道国中国在内的亚洲许多国家均高度重视。希望本届年会能就此总结经验、凝聚共识，并推动务实合作。

(责编：刘叶婷、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部