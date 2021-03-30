图为会议现场。博鳌亚洲论坛秘书处供图

人民网北京3月30日电 （记者王慧、朱玥颖）博鳌亚洲论坛秘书处30日在北京召开2021年年会新闻发布会，秘书长李保东向中外媒体介绍了年会筹备情况。

李保东指出，将于4月18至21日召开的博鳌亚洲论坛2021年年会不仅是疫情形势下一次特殊的年会，也恰逢论坛成立20周年。得益于东道国中国对疫情的有力防控，本届年会将是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，规模约2000人。

李保东表示，2021年年会的首要任务是在确保防疫安全的前提下，帮助亚洲乃至世界各国凝聚发展共识、重塑增长信心。面对国际矛盾与纷争增多，全球性挑战更加突出，各方普遍认为，加强全球治理比以往任何时候都更加重要和迫切。在生产要素流动受阻的情况下，“一带一路”合作促进了亚洲及毗连地区的经济复苏，展现了亚洲国家促进国际合作的决心，也为完善全球治理提供了一个“亚洲视角”。因此，本届年会主题设为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”。

博鳌亚洲论坛2021年年会设置了6个板块数十场活动，包括“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“‘一带一路’合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”和“共享发展”。其中，“解读中国”和“‘一带一路’合作”是基于当前形势新增的板块，希望深入探讨中国发展走势及其对世界经济复苏的影响，并以“一带一路”合作为例，探讨加强国际合作和全球治理中面临的机遇与挑战。

6大板块议题中，既包括各方高度关注的新发展格局、金融开放等中国的发展走势问题，也包括碳中和、老龄化、新冠疫苗、数字经济等国际上具有普遍意义的现实议题。论坛希望通过对这些议题的探讨，共同为后疫情时代的科技进步、行业转型和社会管理把脉问诊。

李保东表示，在纷繁复杂的国际形势下，只有以发展的眼光，维护和践行多边主义，加强和完善全球治理，才能有效应对全球性挑战，确保各国共享发展成果。他强调，碳中和、气候变化等是国际社会重要议程之一，包括东道国中国在内的亚洲许多国家均高度重视。希望本届年会能就此总结经验、凝聚共识，并推动务实合作。

(责编：刘叶婷、吴成良)