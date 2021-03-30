人民网华盛顿3月29日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月29日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊30291863例，死亡549664例。过去24小时，美国新增确诊34968例，新增死亡367例。

根据约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至29日的过去一周，美国平均单日新增确诊病例63239例。过去一周，美国有27个州的平均单日新增确诊病例较此前一周增加至少10%。

美国疾控中心主任瓦伦斯基29日表示，过去一周，美国新增确诊病例稳步上升。她说，人们的出行增加了，她担心会再次看到去年夏天和冬天发生的病例激增现象。瓦伦斯基希望美国人继续戴口罩并保持社交距离，“我这么说不仅是作为疾控中心主任，也是作为妻子、母亲和女儿，请你们再稍等等”。

美国许多专家也担心出现第四波疫情高峰，因为变异新冠病毒在美国多州继续传播，多个州已经几乎完全开放，很多美国人开始准备夏季出游。普林斯顿大学流行病学家雷切尔·贝克表示，在全球多个地方出现病例上升，包括美国的一些州，因此第四波疫情高峰有可能出现。

(责编：刘叶婷、常红)