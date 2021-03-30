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巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维新冠病毒检测结果呈阳性

2021年03月30日09:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伊斯兰堡3月29日电 （记者丁雪真）巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维29日晚通过社交网络宣布，其新冠病毒核酸检测结果呈阳性。

阿尔维说：“（我）仅接种了第一剂次疫苗，原本应于这周内接种第二剂次疫苗，而抗体在接种完第二剂次疫苗后才会产生。请继续做好防护。”

第一夫人萨米娜·阿尔维随后通过社交网络表示，阿尔维总统虽然出现了轻微症状，但是精神状态良好。她本人的新冠病毒检测结果为阴性，目前正在隔离中。

萨米娜强调，虽然总统和她本人都完成了第一剂次疫苗的接种，但是身体形成免疫力需要时间。她呼吁民众继续积极参与疫苗接种计划，并敦促民众遵守各项防疫规范。

另据当地媒体报道，巴基斯坦国防部长佩尔韦兹·哈塔克当天也确诊感染新冠肺炎。

巴基斯坦近来疫情持续恶化，新冠病毒核酸检测阳性率已连续5日超过10%。国家健康服务、管理和协调部29日发布的疫情数据显示，该国28日新增确诊病例4525例，新增死亡病例41例，新增治愈出院病例2268例，完成核酸检测40369人次。截至28日，巴基斯坦累计确诊病例659116例，累计死亡病例14256例，累计治愈出院病例598197例，累计完成核酸检测10107095人次。

 

(责编：刘叶婷、常红)

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