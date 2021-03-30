3月29日在泰国交通部举行的协议签署仪式。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷3月29日电 （记者孙广勇）中泰铁路合作项目一期（曼谷-呵叻段）三个标段的施工协议签署仪式29日在泰国交通部举行。一期路段预计将在2026年年底竣工通车。

泰国交通部长萨撒扬当天主持签署仪式，泰国国家铁路局与包括中国建筑股份有限公司在内的中泰项目承包公司签署合同。中国建筑股份有限公司签署的是4-3标段总承包合同，合同总价为115.25亿泰铢，项目全长23公里，全程高架设计，是中泰高铁项目中最大的一个标段。

萨撒扬表示，项目对进一步促进泰中全面战略合作伙伴关系起到积极推动作用。中泰铁路是“一带一路”倡议的重要组成部分，泰方始终高度重视并努力加快项目进度。

中泰铁路自2017年项目一期开工以来，线下土建工程建设进展顺利。该项目建成后将进一步提升泰国和中南半岛区域的基础设施建设及互联互通水平，为泰国经济可持续发展注入活力，并促进沿线国家和地区的经贸交流和人员往来，助推区域发展繁荣，惠及当地民众。

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