□ 张 红

最近，匈牙利外长西亚尔托在社交媒体上怒斥欧盟对中国官员和实体的制裁决定是“毫无意义、自我膨胀和有害的”。就所谓“新疆人权问题”对中国进行制裁，这是近日欧盟外长会议达成的一揽子计划中的一部分，也是欧方自上世纪90年代以来首次对中国实施人员和机构制裁。

这真是令人遗憾。本来，中欧最近传出了不少好消息。2020年底，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判，为全球建立投资治理体系树立标杆。中欧贸易往来也更加紧密：2020年欧盟27国与中国货物贸易在疫情中逆势双向增长，中国首次取代美国成为欧盟最大贸易伙伴。而且，好势头还在继续：欧盟统计局3月18日公布的数据显示，今年1月欧盟向中国出口货物总额161亿欧元，同比增长6.6%；双边货物贸易总额494亿欧元，与2020年同期基本持平，中国继续保持欧盟最大贸易伙伴地位。今年3月1日，中欧地理标志协定也正式生效实施，进一步拉近了中欧经贸关系。

当前，新冠肺炎疫情持续蔓延，促使国际格局加速演变，全球治理体系进一步失衡，经济发展进程遭受冲击，全球性新威胁新挑战层出不穷，世界进入动荡变革期。

原本，中欧合作为面临重大挑战的世界带来了希望之光。然而，欧盟用象征意义极强的制裁举措给中欧合作进程添了堵。

随着中国近些年快速发展并日益走近世界舞台中央，欧盟对待中国的态度也在悄然发生变化。曾经，中欧全面战略伙伴关系是双方的共识。但是，2019年，欧盟的报告将中国定义为“系统性竞争对手”，同时也是“合作伙伴”。一个多月前，欧委会发布最新贸易政策文件，不仅声称“中国奉行独特的国家资本主义模式并对现有全球经济治理体系构成挑战”，还将世贸组织危机归咎于中方没有向市场经济转型，并宣称将在外资审查、出口管制、政府采购、补贴等领域采取更严格措施。

简言之，随着中欧实力对比出现变化，欧方的对华战略焦虑开始体现在对华交往的各个领域。“人权”成为欧方刷存在感的“抓手”。欧方一向以“人权鼻祖”自居。只是，仅凭少数别有用心的反华势力炮制的谎言，欧方就作出制裁的决定，令人不得不怀疑：这是在举牌站队、递“投名状”吗？

毕竟，中国有关新疆的数字和事实清晰明白。公道自在人心。刚刚闭幕的联合国人权理事会第46次会议上，80多个国家以共同或单独发言形式声援和支持中国在新疆问题上的正当立场。中国也早已多次邀请欧盟及其成员国代表访疆。但是，欧盟不仅一拖再拖，还屡屡提出不合理要求，甚至要求会见因从事分裂国家活动被依法判刑的罪犯。这样的态度与专挖“黑料”、罔顾事实的某些不良西方媒体如出一辙。

针对如此政治操弄，中国的回击铿锵有力。3月22日，中国外交部宣布，对欧方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息的10名人员和4个实体实施制裁。欧方必须搞清楚，中国不会忍气吞声，中国维护自身正当利益的决心和意志是坚定的。欧方不能指望一方面讲合作、一方面搞制裁，损害中国的利益，这没有道理，也根本行不通。

(责编：艾雯、刘洁妍)