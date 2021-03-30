“新疆数十万少数民族劳工被迫手工摘棉花？”“教培中心女学员被性侵？”……3月29日，新疆维吾尔自治区多名干部群众在外交部举行的涉疆问题新闻发布会上与中外媒体面对面，以亲身经历讲清事实真相，揭露西方反华势力的谎言谬论。

“外出务工是为了过更好的生活，跟‘强迫劳动’没有任何关系”

对于所谓“强迫劳动”的指责，新疆博乐市纺织企业工人阿丽米热·吐尔孙说，外出务工是为了赚更多钱、过更好的生活，跟境外所谓“强迫劳动”没有任何关系。

“2020年4月，在村委会的宣传栏上，我看到博乐市一家纺织公司的招工信息，我一看工资待遇挺不错，就报名应聘了，与公司签订了劳动合同。”她说，上岗后公司给每名新进员工安排了师父，不到半年时间她就成了公司的技术骨干，现在每个月能拿到4800元，家里的生活越来越好。

面对西方反华势力借棉花生事，吐尔孙很是生气。“境外那些人没有来过我们公司，根本不了解我们的真实情况，他们说的那些话都是瞎编的，他们这样做就是想砸掉我们的饭碗，毁掉我们的幸福生活，让我们没活干、没饭吃，他们这么做非常可耻、可恨。”

“棉花是白的，但一些人的心却是黑的。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻办发言人伊力江·阿那依提说。

他介绍，从棉花种植来讲，新疆特别是南疆地区的各族农民都愿意种植棉花，因为收益高、销路广；从棉花采摘来讲，从过去到现在，新疆棉花的采摘根本不存在“强迫劳动”的情况。这些年，新疆的棉花生产已经实现了高度机械化，即使在忙碌的采摘季节，也不需要大量的采棉工。据新疆农业部门发布的2020年数据显示，新疆棉花机械采摘率已达69.83%；从棉花加工来讲，新疆的棉纺企业都是合法注册、依法依规生产经营的企业，根本不存在“强迫劳动”问题。

“我们欢迎各国企业到新疆的棉花产地、棉纺企业实地参观，与棉农和棉纺工人聊一聊，做出明智的选择。”他说。

“如此造谣诋毁，你们良心不痛吗？”

针对西方有媒体称所谓新疆“再教育营”存在对妇女的性侵，喀什地区泽普县教培中心的结业女学员迪丽娜尔·卡哈尔现身说法，狠狠“打脸”这一报道。

她说，女学员在教培中心学习期间，各项权利都得到了充分保障。“当听到境外这些不堪入耳的谣言时，我和同学们都特别气愤。作为亲历者和见证人，我心里最清楚，教培中心根本没有任何女学员被性侵过。如果是你们的姐妹，你们也会这样造谣污蔑吗？”

“我想对那些造谣者说，你们整天胡说八道，靠诋毁教培女学员的名誉来达到自己不可告人的目的，你们不感到羞耻吗？良心不痛吗？善有善报、恶有恶报，你们的丑恶言行必将受到惩罚！”她说。

伊力江·阿那依提说，英国广播公司关于女性教培学员遭受“性暴力”的报道，纯粹是无中生有、危言耸听。新疆的教培中心严格贯彻落实中国宪法和法律关于尊重和保障人权的基本原则，充分保障学员的人格尊严不受侵犯，严禁以任何方式对学员进行人格侮辱和虐待，根本不存在所谓的女性学员遭受“性暴力”的情况。

“奉劝一些国家承认现实、回归理性”

近日，欧盟、美国、英国、加拿大基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口，对中国新疆有关个人和实体实施单边制裁。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，个别反华势力在种族问题上集体“失法”、集体“失理”、集体“失忆”、集体“失智”。

“为了插手新疆事务、干涉中国内政，他们丧失了理智、丧失了良知、丧失了底线，热衷于政治操弄，沉迷于‘制裁’把戏，已经到了歇斯底里的地步。欧盟、美国、英国、加拿大合伙借涉疆问题搞政治操弄，目的就是通过打‘人权牌’搞乱新疆、遏制中国。”他说。

针对近日H&M等企业基于谎言声称抵制新疆棉，徐贵相表示，H&M作为一家企业，应该搞自己的经营活动，不应把经济行为政治化。产业链、供应链、价值链把各国企业紧密联系在一起，形成你中有我、我中有你，一荣俱荣、一损俱损的关系。作为国际性的企业，应该看到这一点。

“现在的中国不是1840年的中国，中国人民遭受西方列强任意欺凌的时代一去不复返了。包括新疆各族人民在内的全体中国人民是不好惹的。奉劝一些国家承认现实、回归理性，如果一意孤行、错上加错，中国人民也必将以牙还牙，坚决奉陪到底。中方的反制措施正当、合理、适度，无可指责。我们也希望更多的企业要擦亮眼睛、明辨是非。”他说。

（新华社北京3月29日电 记者成欣、温馨）

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