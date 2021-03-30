面对数据安全这一各国共同挑战，《中阿数据安全合作倡议》体现了开放、包容的合作精神，必将带动国际社会更多成员加入这一合作进程中，形成全球数字治理合力

3月29日，中国外交部同阿拉伯国家联盟秘书处召开中阿数据安全视频会议，宣布共同发表《中阿数据安全合作倡议》，阿拉伯国家成为全球范围内首个与中国共同发表数据安全倡议的地区。中阿双方高度评价，认为这彰显了中阿在数字治理领域的高度共识，有利于推进数据安全领域国际规则制定，标志着发展中国家在携手推进全球数字治理方面迈出了重要一步。

习近平主席指出：“为世界经济发展增添新动能，迫切需要我们加快数字经济发展，推动全球互联网治理体系向着更加公正合理的方向迈进。”2020年9月，中方发起了《全球数据安全倡议》，为全球数字治理规则制定贡献了中国方案，得到国际社会广泛积极评价。在该倡议基础上，阿拉伯国家集体同中国发表《中阿数据安全合作倡议》，充分证明这一中国方案顺应了时代潮流，契合了国际社会需要，是得道多助的又一例证。

数字治理是全球治理的新领域，数据安全风险是各国面临的共同挑战，化解这一风险需要各国建立互信、深化合作。然而一段时间以来，某些国家奉行单边主义和霸权主义，将数据安全问题政治化，严重干扰全球数字合作与发展的努力。中国和阿拉伯国家由于历史原因曾长期是国际规则的被动接受者，双方都认识到要努力做全球治理的重要参与者、国际规则的主动制定者。《中阿数据安全合作倡议》的发表，有利于推动在多边主义基础上共建和平、安全、开放、合作的网络空间，树立了发展中国家参与全球治理的范例，为世界各国在全球数字治理领域寻求最大公约数贡献了智慧和力量。

近年来，中阿双方数字领域合作不断深化，取得丰硕成果。早在2017年，中国就与埃及、沙特阿拉伯、阿联酋等国共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》。2020年7月，中阿合作论坛部长会又决定加强双方在互联网和数字经济发展领域的合作与互鉴。新冠肺炎疫情发生后，中国电商积极与阿方分享平台建设、物流管理等方面技术和经验，为助力阿拉伯国家复工复产作出了积极贡献。据统计，中国电商平台在海湾六国互联网用户覆盖率已达80%。《中阿数据安全合作倡议》的发表，有助于深化中阿关系，推动双方蓬勃发展的数字合作取得更大成果。

凡益之道，与时偕行。历史已经并将继续证明，多边主义必将战胜单边主义，互利合作必将取代零和博弈。面对数据安全这一各国共同挑战，《中阿数据安全合作倡议》体现了开放、包容的合作精神，必将带动国际社会更多成员加入这一合作进程中，形成全球数字治理合力，开启全球数字治理新篇章，为共同构建网络空间命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 03 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)