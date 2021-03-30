新华社北京3月29日电 国家主席习近平3月29日晚同斯里兰卡总统戈塔巴雅通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生后，中斯同舟共济、守望相助，谱写了两国友好新篇章。中方高度重视发展中斯关系，愿同斯方共同规划好两国关系战略方向，推动中斯关系稳步前行。中方将继续为斯方抗击疫情提供力所能及的帮助，探讨在做好疫情防控条件下逐步开展航空、教育等方面合作，不断开拓合作新途径新领域。中方愿同斯方稳步推动科伦坡港口城、汉班托塔港等重点项目，高质量推进共建“一带一路”，为斯里兰卡疫后经济复苏和可持续发展提供强劲动力。

习近平强调，中国和斯里兰卡是真诚互助、世代友好的战略合作伙伴。中方不会忘记斯里兰卡在中国恢复联合国合法席位问题上给予的宝贵支持，愿同斯方继续在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，捍卫自身合法权益，促进国际公平正义，维护好发展中国家共同利益。

戈塔巴雅表示，斯方热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度赞赏中国共产党取得的历史性成就。特别是在习近平主席坚强领导下，中国在经济发展和抗击新冠肺炎疫情方面取得的伟大成就。斯方感谢中方为斯方提供的宝贵支持，愿同中方紧密协作，坚定支持彼此在核心利益问题上的立场，维护双方共同利益。斯方希望学习借鉴中国共产党治国理政经验，特别是就脱贫攻坚和乡村振兴战略加强交流合作。斯方愿同中方扩大基础设施、旅游等领域合作，顺利推进科伦坡港等重点项目建设，相信这将助力斯经济社会发展，使斯里兰卡人民更多受益。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 01 版）

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