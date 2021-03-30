新华社北京3月29日电 国家主席习近平3月29日晚同布隆迪总统恩达伊施米耶通电话。

习近平指出，近年来，中布两国关系保持高水平发展，双方政治互信牢固，各领域合作成果显著，在国际事务中密切协调配合，成为南南合作典范。新冠肺炎疫情发生后，两国相互支持、相互帮助，友谊得到深化。中方赞赏布方坚持奉行对华友好政策。双方要加强团结合作，在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持，坚持独立自主，反对外来干涉，共同维护国际公平正义。

习近平强调，中方愿同布方加强政治交往，密切党际交流，深化立法机构、地方政府、智库等往来和合作，加强治国理政经验交流和发展战略对接，实现更高水平的互利合作和共同发展，推动中布关系不断迈上新台阶。中方支持布隆迪经济社会发展，推进基础设施项目合作，用好中方建设的农业示范中心和派驻的农业专家组，推动两国农业合作取得更多成果，助力布方实现粮食安全和乡村人口脱贫致富。中方也愿同布方落实好中非合作论坛北京峰会成果，为新一届论坛成功举办贡献力量。

恩达伊施米耶热烈庆祝中国共产党成立100周年，高度赞赏中国共产党在脱贫攻坚和抗击新冠肺炎疫情等领域取得的伟大成就。布方感谢中方支持布隆迪维护国家主权、领土完整和民族独立，布中合作给布人民带来了实实在在的好处。布中永远都是好朋友、好兄弟。布方坚定支持中方在涉台、涉疆、南海等核心利益问题上的立场，支持中国全国人大审议通过关于完善香港特别行政区选举制度的决定。布方高度重视发展对华关系，希望学习借鉴中国共产党治国理政经验，加强两国农业、基础设施、抗疫等领域合作，推进布中友好合作关系。布方愿推动中非合作论坛新一届会议取得成功。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 01 版）

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