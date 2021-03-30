3月29日，吉尔吉斯斯坦卫生和社会发展部部长别伊舍纳利耶夫在比什凯克接种中国新冠疫苗。新华社发（罗曼 摄）

新华社比什凯克3月29日电（记者努尔然 关建武）吉尔吉斯斯坦民众29日开始接种中国新冠疫苗。吉卫生和社会发展部部长别伊舍纳利耶夫当天成为吉接种中国新冠疫苗的第一人。

吉免疫预防中心主任古尔芭拉表示，吉将分阶段为民众接种。在第一阶段，重症监护室和传染病医院医生、高风险区救护人员、教师、边防人员、海关人员和执法安全人员将接种。吉全国在比什凯克市、奥什市和楚河州共部署了9个疫苗接种中心。

中国政府援助吉尔吉斯斯坦政府的新冠疫苗19日运抵比什凯克。吉总理马里波夫表示，中国疫苗在国际社会得到广泛认可，相信中方援吉疫苗将为吉抗击疫情提供巨大帮助。

3月29日，医务人员在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克展示中国新冠疫苗。新华社发（罗曼 摄）

3月29日，一名男子在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克接种中国新冠疫苗。新华社发（罗曼 摄）

3月29日，一名男子在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克接种中国新冠疫苗。新华社发（罗曼 摄）

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