新华社麦纳麦3月29日电（记者涂一帆）当地时间3月29日，国务委员兼外长王毅在麦纳麦同巴林外交大臣扎耶尼举行会谈。

王毅表示，中巴两国有着深厚的传统友谊。建交以来，两国始终相互信任、相互支持。中方赞赏巴方在涉及中方核心利益问题上给予的宝贵支持。中方也支持巴维护国家主权和独立，支持巴走出自己的发展道路，支持巴在地区事务中发挥更积极作用，反对外部势力干涉巴的内政。面对深刻变化的地区和国际形势，中国愿做巴可以信赖和依靠的长期伙伴，同巴一道坚持不干涉内政原则，共同抵制将人权问题政治化，维护两国正当权益，维护发展中国家的发展权利。

王毅说，中方愿同巴方加强“一带一路”倡议同巴“2030经济发展愿景”对接，深化能源、基础设施、第五代移动通信、电子商务、大数据等领域合作，拓展合作领域和合作空间，支持巴推进经济多元化的努力。今天中国外交部和阿拉伯国家联盟秘书处共同签署《中阿数据安全合作倡议》，在数字经济治理问题上发出了共同声音。中方愿同巴方共同打击一切形式的恐怖主义，尤其是通过去极端化铲除恐怖主义滋生的土壤。

王毅强调，中方愿同巴方加强在地区和国际事务中的协调配合，推动国际关系更加均衡稳定。中国在中东没有任何私利，不会参与中东地缘争夺。希望中东国家更多发扬主人翁精神看待和处理地区问题。只要中东国家坚持相互理解、相互支持、相互包容，相信任何问题都可以找到解决办法。中国作为中东国家的好朋友、好伙伴，愿继续为此发挥建设性作用。中方愿同包括巴在内的阿拉伯国家一道筹备好中阿峰会，推动尽早完成中国-海合会自贸协定谈判，推动中阿关系迈上新台阶。

扎耶尼表示，中国外长在中东地区面临困难特别是抗击疫情形势下专程来访，充分体现了中国对中东地区事务和实现地区安全稳定的高度重视，充分体现了巴中两国的真挚友谊。巴方坚决恪守一个中国原则，坚定支持中方维护自身主权，反对将人权问题政治化，人权理事会不应成为干涉别国内政的平台。希双方加强“2030经济发展愿景”同“一带一路”倡议对接，拓展两国在贸易、投资、能源、科技、基础设施等领域合作，推动阿中关系在后疫情时期得到进一步深化。巴方感谢中方为巴抗击疫情提供的宝贵支持，希同中方继续深化疫苗合作。巴方重视维护中国在巴侨民安全和健康，将继续提供必要支持和帮助。巴方赞赏中方提出的实现中东安全稳定五点倡议，愿同中方密切在地区和国际事务中的协调配合，深化在打击恐怖主义、消除恐怖主义产生根源方面的合作，共同维护地区和平与安全。巴方支持举办阿中峰会，积极评价中方提出的《阿中数据安全合作倡议》，愿同中方一道推动尽早建立海中自贸区。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会谈后，两国外长共同见证签署中巴互设文化中心协定和两国文化合作执行计划。

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