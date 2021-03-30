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德国前政要：西方应自信地与中国开展合作

2021年03月30日07:59 | 来源：新华社
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新华社柏林3月29日电 德国前副总理兼外长西格马·加布里尔和前国防部长鲁道夫·沙尔平近日在《每日镜报》联合撰文指出，西方应该自信地与中国开展合作，而不是进行毁灭性对抗。

加布里尔和沙尔平说，东亚尤其是中国比美欧更有效地控制了新冠疫情，中国还在支援全球抗疫。在发生二战以来最严重的全球危机新冠疫情之时，欧美没有准备好领导国际抗疫斗争，没有为欠发达地区和世界各国提供急需的援助。

文章说，去年中国和亚太地区的其他14个国家签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），涵盖的总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。中国还于去年12月底与欧盟原则上达成了投资协定。中国致力于提高职业健康和安全标准。

文章指出，新冠疫情正在检验政治制度的信誉和有效性。今天，孤立和脱钩不会有助于保持世界稳定。美国在特朗普时代的教训表明，除了为对抗战略付出了高昂代价外，没有取得任何成果。中国希望与欧盟建立一个真正的自由贸易区，这对美国、欧盟、澳大利亚、日本、韩国和其他发达国家来说都是一个好机会。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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