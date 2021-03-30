新华社拉姆安拉3月29日电 中国政府援助巴勒斯坦的国药集团新冠疫苗29日运抵巴勒斯坦城市拉姆安拉。中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟、巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉出席在巴卫生部举行的交接仪式。

郭伟在致辞时表示，中方向巴方援助疫苗，是落实两国元首重要共识的最新举措。中国疫苗火速驰援，助力巴勒斯坦疫苗接种计划，再次体现了中国人民对巴勒斯坦人民的真挚情谊，谱写了中巴携手抗疫的新篇章。

郭伟表示，中方愿同巴方一道努力，携手应对挑战，共同构建人类命运共同体，为中巴友好关系不断注入新内涵。

凯拉在仪式上表示，中方此次援助的疫苗是巴方迄今为止一次性收到的数量最多的新冠疫苗捐助。中国疫苗驰援巴勒斯坦，为巴勒斯坦实施新冠疫苗接种计划提供了极大支持和帮助，体现了巴中两国传统关系和深情厚谊。

凯拉说，巴勒斯坦疫情暴发以来，中国率先伸出援手，积极支持巴勒斯坦抗击疫情，多批次援助急需抗疫物资，充分表明中国是巴勒斯坦最可靠、最值得信赖的好朋友、好兄弟、好伙伴。巴勒斯坦高度赞赏中国坚定履行将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，以负责任态度和实实在在举措，向巴勒斯坦等发展中国家提供无私帮助。

巴勒斯坦本月21日在全国启动大规模新冠疫苗接种。巴勒斯坦卫生部29日公布的数据显示，该国累计新冠确诊病例266720例，累计死亡病例2852例，累计治愈病例238734例。

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