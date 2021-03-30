新华社乌兰巴托3月29日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国中戈壁省政府官员29日说，该省3月中旬以来遭遇的强沙尘暴天气造成重大损失，截至29日该省有约16万头（只）牲畜死亡，另有约23万头（只）牲畜仍无下落。

中戈壁省政府办公厅主任道尔吉巴特通过蒙古国国家公众电视台通报说，该省3月14日遭遇强沙尘暴天气，一些地区的最大风速达到每秒40米。当时大部分地区能见度低，给紧急情况部门开展寻找失踪人员等工作造成很大困难。

据道尔吉巴特介绍，该省有468人在强沙尘暴中走失，其中9人不幸死亡。全省370多万头（只）牲畜中，约210万头（只）走散、走失；多地发生断电、断水，100多座蒙古包被损毁。

蒙古国部分地区3月13日至14日遭遇强沙尘暴和暴风雪天气，导致10人死亡，多处蒙古包、房屋和栅栏被损毁。27日，强沙尘暴和暴风雪天气再次袭击蒙古国，给各地造成不同程度的财产损失，一些蒙古包被损毁，上百头（只）牲畜走失或死亡。

蒙古国气象专家表示，今年入春以来该国发生沙尘暴天气的频率和强度均超过往年。生态专家担心，沙尘暴若频繁发生，恐造成更大破坏并形成恶性循环。

(责编：艾雯、刘洁妍)