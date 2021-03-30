据英国媒体报道，美国航天局基于最新观测分析认为，“最危险的小行星”之一“阿波菲斯”在未来100年内不会撞击地球。

这颗小行星发现于2004年，长约340米，以古埃及混乱和黑暗之神“阿波菲斯”命名。科学家先前依据它绕太阳轨道的测算，认为它或于2068年撞击地球。

本月5日，“阿波菲斯”飞越地球，距离地表大约1700万公里。通过雷达观测，天文学家调整对“阿波菲斯”轨道估计，进而排除这颗小行星在2068年及其后较长时间内撞击地球的风险。

美国航天局近地天体领域科学家达维德·法尔诺基亚在26日发表的研究报告中说：“2068年（发生）撞击的可能性已不复存在，我们的计算并未显示在今后至少100年内有任何撞击风险。”

“看到它被移出风险列表，会有某种意义上的满足感。” 法尔诺基亚说。

不过，美国航天局预测“阿波菲斯”将于2029年4月13日再次掠过地球，届时可能距地表3.2万公里。这一距离约为地球与月球之间距离的十分之一。

“阿波菲斯”这般大小的小行星以如此距离与地球“擦肩而过”较为罕见。此前科学家发现的类似距离飞越地球的小行星直径都在5至10米级别。（蒋国鹏）【新华社微特稿】

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