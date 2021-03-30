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英国部分地区开始逐步放宽“禁足”措施

2021年03月30日07:53 | 来源：新华社
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新华社伦敦3月29日电（记者张家伟 金晶）英国政府29日在英格兰地区开始逐步放宽为防控新冠疫情而实施的“禁足”措施，包括调整户外聚会人数限制以及户外体育设施重新开放等。

据英国政府此前公布的放宽疫情防控措施路线图，29日起将允许最多6个人或两户家庭在户外聚会；包括网球场、篮球场、露天游泳池等在内的户外体育设施重新开放。但酒吧、餐厅等仍不可以提供堂食服务，娱乐场所还不能恢复经营，政府仍呼吁人们尽可能在家办公。

根据路线图，下一步措施将主要包括允许非必需的零售业店铺、理发店、公共图书馆、动物园等重新开放，但开始实施时间不会早于4月12日。

英国卫生大臣马修·汉考克29日在一份声明中说，新冠疫苗接种项目的快速推进使得疫情防控取得很大进展，但他呼吁民众仍要小心，保持足够的社交距离。

英国首相约翰逊此前表示，政府对变异新冠病毒保持警惕，如有证据显示出现了疫苗无法对其发挥作用的新变异病毒，不排除将在地方或地区层面再次实施限制措施。

英国政府29日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例4654例，累计确诊4337696例；新增死亡病例23例，累计死亡126615例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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