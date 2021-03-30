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美国媒体再现裁员潮

2021年03月30日07:51 | 来源：新华网
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去年3月，美国媒体行业接连宣布裁员、强制休假等降低成本措施，以应对新冠疫情蔓延。时隔一年，随着疫苗接种推进，美国经济活动正在重启。然而，这可能让美国传媒行业面临更激烈竞争，已有多个传媒品牌宣布裁员。

美国有线电视新闻网(CNN)28日报道，美国《赫芬顿邮报》与“嗡嗡喂”新闻网站合并后，宣布大幅裁员。英国联合利华公司剃须刀品牌“1美元剃须俱乐部”决定，旗下男士生活方式类数字媒体《MEL杂志》停刊。维斯媒体公司本周裁掉多个高管职位，准备重组。

另一方面，一些数字媒体公司正准备上市，为长期投资者退出铺路，这同样可能成为裁员的理由。

CNN报道，为争夺广告费和用户浏览量，媒体行业与脸书等社交媒体平台已竞争多年。按雪城大学新闻学教授乔尔·卡普兰的说法，媒体行业的衰落“无可阻挡”，但在新冠疫情蔓延期间，人们在家中待得厌烦，对新闻更加依赖，使得这一趋势在某种程度上被抵消。

“2019年，（这一行业）就江河日下，（去年）的确得到一年缓冲期，但你无法逆流而上，”卡普兰说，“当人们接种完疫苗，回归以前的事情，我觉得这一行业将再次坠崖。”

CNN报道说，美国大约1.3亿人已接种新冠疫苗，正常生产生活呈现恢复苗头。另一方面，美国总统约瑟夫·拜登不像前任唐纳德·特朗普那样喜欢在社交媒体发文制造新闻，致使消费者紧盯屏幕的时间减少。

哥伦比亚大学新闻学院陶氏数字新闻研究中心创始主任埃米莉·贝尔2019年2月在英国《卫报》刊文称，脸书、谷歌等大型企业搜集和控制海量数据，使得在它们的平台投放广告更高效；这些大型平台“碾压”采编人员经验丰富但资源稀缺的传统新闻媒体。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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